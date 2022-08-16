Кто такой новый президент РПЛ Александр Алаев: был единственным кандидатом на должность, развивал пляжный футбол в России и долго работал в РФС

16 августа руководство РПЛ выступило с заявлением о новом президенте лиги. Им стал Александр Алаев. Алаев – восьмой президент в истории РПЛ. Сейчас участники общего собрания единогласно избрали его на эту должность.

Как проходило голосование и почему Алаев был единственным кандидатом

Александр Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ в июне, когда Ашот Хачатурянц покинул этот пост. На сайте Премьер-лиги было такое заявление: «Общее собрание клубов РПЛ утвердило Александра Александровича временным главой лиги. Кандидатуру Александра Алаева рекомендовал Ашот Хачатурянц, объявивший ранее об уходе с поста президента РПЛ».

Спустя почти 2 месяца участники голосования РПЛ утвердили позицию Алаева на постоянной основе. Еще в июне журналист РБК Грант Гетадарян писал, что у Алаева была огромная поддержка со стороны клубов лиги. Источники медиа говорили:

«Алаев пользуется поддержкой в том числе со стороны больших клубов, например «Зенита» и ЦСКА. У него приличная поддержка и со стороны других клубов. За него говорят успешные реформы в Футбольной национальной лиге».

Обсуждался и второй вариант на должность президента РПЛ – гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. За него были несколько клубов, по мнению которых, вариант приоритетнее, потому что не подвержен влиянию со стороны РФС.

В итоге вариант с Айдамировым отпал, а Алаев быстро стал основным кандидатом на должность президента РПЛ. Он это лично подтверждал в начале июля. До 12-го числа прошлого месяца лига могла регистрировать кандидатов на участие в выборах, но зарегистрировала только одного кандидата – Алаева. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков говорил:

«Конечно, лучше, когда есть альтернатива, существует соревновательный элемент – это же выборы. Но очевидно, что биография Алаева ни у кого не вызывает сомнений. Кандидаты, у которых могла быть тщеславная мысль выдвинуться в президенты РПЛ, понимают, что шансов у них нет. Алаев зарекомендовал себя как очень сильный организатор и во главе ФНЛ, и как генеральный секретарь РФС, и по работе в УЕФА. Значит, у клубов есть доверие к нему, к его программе».

Сразу же после назначения на пост президента РПЛ Алаев покинул РФС.

Кто такой Александр Алаев

• В РФС работал на нескольких должностях: исполнительный директор, генеральный директор, временно исполняющий обязанности президента, с 2019 года он был генеральным секретарем РФС. Еще он работал на должности президента ФНЛ (сейчас это Первая лига).

• Алаев – один из тех людей, кто поднял пляжный футбол в России. С середины нулевых года он и Сергей Анохин работали в созданной Федерации пляжного футбола, а с 2007-го – отвечали в РФС за этот сегмент. Благодаря Алаеву и Анохину в России появился чемпионат по пляжному футболу и собственная сборная.

• В январе «Спорт-Экспресс» составил материал от 30 самых влиятельных людях российского футбола. Алаев занял в рейтинге 8-е место. Вот так газета характеризовала его:

«Алаев – руки РФС. Любой вопрос, который требует оперативного включения, за ним. Прямые контакты с РПН – к нему. Алаев – главный куратор сборной, связующее звено между Карпиным и организацией. Любой вопрос решается только через него».

• Вот другой опросник – от РФС. Но здесь более объективный рейтинг, поскольку авторы опросили почти полторы сотни людей, связанных с российским футболом. Алаев занял четвертую строчку. Выше него только Александр Дюков, Сергей Галицкий и Евгений Гинер.

• Алаев входил в наблюдательный совет оргкомитета ЧМ-2018.

• Александр Алаев курировал проект по выдвижению заявки Санкт-Петербурга как города, принимающего последний Евро. После он рассказывал:

«Поначалу в нашей заявке были незначительные недочеты, но впоследствии они были перебиты значительными козырями. Мы предоставили УЕФА максимальный спектр гарантий. В результате недочетов в нашей заявке не оказалось вообще. Со стороны УЕФА она получила высочайшую оценку. В заявку Санкт-Петербурга мы вложили душу, работали в ежедневном режиме.

Секрет нашего успеха в том, что мы консолидировали все силы – Министерства спорта, правительства Санкт-Петербурга, РФС. Хотел бы выразить отдельную благодарность министру спорта Виталию Мутко и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Без них наша заявка бы не победила».

Что думает Александр Алаев по ключевым вопросам нашего футбола

Об РПЛ

«Еще на первой встрече говорил, что для меня РПЛ – это главное соревнование страны. Главное изменение лиги, если говорить по факту – это проведение игр, определение календаря. Я хочу видеть лигу организацией, которая готовит контент для любых аудиторий, для всех слоев населения. Наша задача – привлечь новую аудиторию. Не только в дни матчей, но и во все другие. Нам хочется привлекать все больше новой аудитории. Новая аудитория РПЛ? Например, молодежь. Есть пример Медиалиги, где молодая аудитория. Им нужен другой контент, мы хотим привлечь подобную аудиторию. Думаю, РПЛ пришло время меняться».

O Fan ID

«Возвращение болельщиков на трибуны – это приоритетная задача лично для меня и лиги. Закон о карте болельщика был принят, его надо реализовывать. Несмотря на все усилия и работу, которую проделали органы, сложности были. Ведется работа по улучшению технической составляющей. Большую работу проводят клубы в направлении реализации и возвращения болельщиков. Сейчас лето, интерес к футболу высок, цифры говорят сами за себя. К зиме есть неутешительные прогнозы. Надеемся, зрители продолжат оформлять Fan ID и цифры восстановятся. Клубам нужны болельщики, болельщикам – зрелище. Наша общая задача – вернуть фанатов на стадион. Нужен диалог и компромиссы. Мы знаем международный опыт Италии и Турции. В Италии 7 лет шли протесты, власти пошли на уступки и болельщики вернулись на стадионы. В Турции эта история уже 3 года, но болельщики тоже возвращаются. Мне не хотелось бы, чтобы мы потратили много времени на это. Болельщики – главное, что есть в футболе. Чуть позже определим формат и повестку встреч с болельщиками. Сейчас уже можно подводить первые итоги системы, мы хотели бы выслушать их комментарии и пожелания. В Госдуме планируется проведение круглого стола, и мы тоже очень надеемся на результативность этого мероприятия. Это создает сложности, но не бьет по имиджу. Наш приоритет – разрешить этот вопрос. Это не наше решение, мы просто обязаны его выполнять. Да, имидж наш, но мы не можем повлиять на принятый закон. Преференции от партнеров и клубов для обладателей карты должны быть».

Об интеграции крымского футбола в российский

«Я уверен, что крымский футбол в ближайшее время будет интегрироваться. Но важно не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы. Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе. Ситуация менялась и с нашей стороны, и со стороны коллег. На сегодняшний день интеграция крымского футбола в российский неизбежна».

О задачах на посту президента (сказал, когда становился и.о.)

«Ваши коллеги [обращение к журналистам] иногда называют РПЛ лигой приколов, главная задача – снять все эти вопросы, которые касаются календаря, решений КДК, решений по регламенту, решений по назначению места проведения определенных матчей».

О расширении РПЛ

В целом Александр Алаев выступал против расширения Премьер-лиги. В мае его спросили про дополнительный раунд РПЛ. Ответ:

«Мне этот вариант ближе, но будем дискутировать с коллегами, обсуждать исполкомом. При этом я не являюсь сторонником 18 команд в РПЛ. Я согласен, что этот вариант может обсуждаться, но для этого нужно подсчитать финансовую модель. Если и говорить о расширении, то, мне кажется, это нужно делать, заранее определив экономическую составляющую каждого из решений».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РФС, официальный сайт РПЛ, Edgar Breshchanov/Global Look Press