Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кто такой новый президент РПЛ Александр Алаев: был единственным кандидатом на должность, развивал пляжный футбол в России и долго работал в РФС

Кто такой новый президент РПЛ Александр Алаев: был единственным кандидатом на должность, развивал пляжный футбол в России и долго работал в РФС

16 августа 2022, 17:22
10

16 августа руководство РПЛ выступило с заявлением о новом президенте лиги. Им стал Александр Алаев. Алаев – восьмой президент в истории РПЛ. Сейчас участники общего собрания единогласно избрали его на эту должность.

Как проходило голосование и почему Алаев был единственным кандидатом

Александр Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ в июне, когда Ашот Хачатурянц покинул этот пост. На сайте Премьер-лиги было такое заявление: «Общее собрание клубов РПЛ утвердило Александра Александровича временным главой лиги. Кандидатуру Александра Алаева рекомендовал Ашот Хачатурянц, объявивший ранее об уходе с поста президента РПЛ».

Спустя почти 2 месяца участники голосования РПЛ утвердили позицию Алаева на постоянной основе. Еще в июне журналист РБК Грант Гетадарян писал, что у Алаева была огромная поддержка со стороны клубов лиги. Источники медиа говорили:

«Алаев пользуется поддержкой в том числе со стороны больших клубов, например «Зенита» и ЦСКА. У него приличная поддержка и со стороны других клубов. За него говорят успешные реформы в Футбольной национальной лиге».

Обсуждался и второй вариант на должность президента РПЛ – гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. За него были несколько клубов, по мнению которых, вариант приоритетнее, потому что не подвержен влиянию со стороны РФС.

В итоге вариант с Айдамировым отпал, а Алаев быстро стал основным кандидатом на должность президента РПЛ. Он это лично подтверждал в начале июля. До 12-го числа прошлого месяца лига могла регистрировать кандидатов на участие в выборах, но зарегистрировала только одного кандидата – Алаева. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков говорил:

«Конечно, лучше, когда есть альтернатива, существует соревновательный элемент – это же выборы. Но очевидно, что биография Алаева ни у кого не вызывает сомнений. Кандидаты, у которых могла быть тщеславная мысль выдвинуться в президенты РПЛ, понимают, что шансов у них нет. Алаев зарекомендовал себя как очень сильный организатор и во главе ФНЛ, и как генеральный секретарь РФС, и по работе в УЕФА. Значит, у клубов есть доверие к нему, к его программе».

Сразу же после назначения на пост президента РПЛ Алаев покинул РФС.

Кто такой Александр Алаев

• В РФС работал на нескольких должностях: исполнительный директор, генеральный директор, временно исполняющий обязанности президента, с 2019 года он был генеральным секретарем РФС. Еще он работал на должности президента ФНЛ (сейчас это Первая лига).

• Алаев – один из тех людей, кто поднял пляжный футбол в России. С середины нулевых года он и Сергей Анохин работали в созданной Федерации пляжного футбола, а с 2007-го – отвечали в РФС за этот сегмент. Благодаря Алаеву и Анохину в России появился чемпионат по пляжному футболу и собственная сборная.

• В январе «Спорт-Экспресс» составил материал от 30 самых влиятельных людях российского футбола. Алаев занял в рейтинге 8-е место. Вот так газета характеризовала его:

«Алаев – руки РФС. Любой вопрос, который требует оперативного включения, за ним. Прямые контакты с РПН – к нему. Алаев – главный куратор сборной, связующее звено между Карпиным и организацией. Любой вопрос решается только через него».

• Вот другой опросник – от РФС. Но здесь более объективный рейтинг, поскольку авторы опросили почти полторы сотни людей, связанных с российским футболом. Алаев занял четвертую строчку. Выше него только Александр Дюков, Сергей Галицкий и Евгений Гинер.

• Алаев входил в наблюдательный совет оргкомитета ЧМ-2018.

• Александр Алаев курировал проект по выдвижению заявки Санкт-Петербурга как города, принимающего последний Евро. После он рассказывал:

«Поначалу в нашей заявке были незначительные недочеты, но впоследствии они были перебиты значительными козырями. Мы предоставили УЕФА максимальный спектр гарантий. В результате недочетов в нашей заявке не оказалось вообще. Со стороны УЕФА она получила высочайшую оценку. В заявку Санкт-Петербурга мы вложили душу, работали в ежедневном режиме.

Секрет нашего успеха в том, что мы консолидировали все силы – Министерства спорта, правительства Санкт-Петербурга, РФС. Хотел бы выразить отдельную благодарность министру спорта Виталию Мутко и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Без них наша заявка бы не победила».

Что думает Александр Алаев по ключевым вопросам нашего футбола

Об РПЛ

«Еще на первой встрече говорил, что для меня РПЛ – это главное соревнование страны. Главное изменение лиги, если говорить по факту – это проведение игр, определение календаря. Я хочу видеть лигу организацией, которая готовит контент для любых аудиторий, для всех слоев населения. Наша задача – привлечь новую аудиторию. Не только в дни матчей, но и во все другие. Нам хочется привлекать все больше новой аудитории.

Новая аудитория РПЛ? Например, молодежь. Есть пример Медиалиги, где молодая аудитория. Им нужен другой контент, мы хотим привлечь подобную аудиторию. Думаю, РПЛ пришло время меняться».

O Fan ID

«Возвращение болельщиков на трибуны – это приоритетная задача лично для меня и лиги. Закон о карте болельщика был принят, его надо реализовывать. Несмотря на все усилия и работу, которую проделали органы, сложности были. Ведется работа по улучшению технической составляющей. Большую работу проводят клубы в направлении реализации и возвращения болельщиков.

Сейчас лето, интерес к футболу высок, цифры говорят сами за себя. К зиме есть неутешительные прогнозы. Надеемся, зрители продолжат оформлять Fan ID и цифры восстановятся.

Клубам нужны болельщики, болельщикам – зрелище. Наша общая задача – вернуть фанатов на стадион. Нужен диалог и компромиссы.

Мы знаем международный опыт Италии и Турции. В Италии 7 лет шли протесты, власти пошли на уступки и болельщики вернулись на стадионы. В Турции эта история уже 3 года, но болельщики тоже возвращаются. Мне не хотелось бы, чтобы мы потратили много времени на это. Болельщики – главное, что есть в футболе.

Чуть позже определим формат и повестку встреч с болельщиками. Сейчас уже можно подводить первые итоги системы, мы хотели бы выслушать их комментарии и пожелания. В Госдуме планируется проведение круглого стола, и мы тоже очень надеемся на результативность этого мероприятия.

Это создает сложности, но не бьет по имиджу. Наш приоритет – разрешить этот вопрос. Это не наше решение, мы просто обязаны его выполнять. Да, имидж наш, но мы не можем повлиять на принятый закон. Преференции от партнеров и клубов для обладателей карты должны быть».

Об интеграции крымского футбола в российский

«Я уверен, что крымский футбол в ближайшее время будет интегрироваться. Но важно не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы. Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе.

Ситуация менялась и с нашей стороны, и со стороны коллег. На сегодняшний день интеграция крымского футбола в российский неизбежна».

О задачах на посту президента (сказал, когда становился и.о.)

«Ваши коллеги [обращение к журналистам] иногда называют РПЛ лигой приколов, главная задача – снять все эти вопросы, которые касаются календаря, решений КДК, решений по регламенту, решений по назначению места проведения определенных матчей».

О расширении РПЛ

В целом Александр Алаев выступал против расширения Премьер-лиги. В мае его спросили про дополнительный раунд РПЛ. Ответ:

«Мне этот вариант ближе, но будем дискутировать с коллегами, обсуждать исполкомом.

При этом я не являюсь сторонником 18 команд в РПЛ. Я согласен, что этот вариант может обсуждаться, но для этого нужно подсчитать финансовую модель.

Если и говорить о расширении, то, мне кажется, это нужно делать, заранее определив экономическую составляющую каждого из решений».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РФС, официальный сайт РПЛ, Edgar Breshchanov/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Первая лига Россия Алаев Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1660662969
Курировал заявку Питера на Евро - ну здесь всё ясно почему он единственный кандидат...читаем дальше - Долго работал в РФС - они это времяпрепровождения работой называют? дальше читать не стал
Ответить
mihail200606
1660663453
Мы сами полностью Крым не признали - цены на связь другие,футбол там отдельный.. и хотим признания от других..
Ответить
Skull_Boy
1660671536
Очередной клоун от Газпрома
Ответить
bomilazdeshnii
1660674502
Слова то какие!!!! ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ!!!! ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ!!!! Он, кроме чиновничества, вообще где-нибудь работал?
Ответить
Vitaga
1660712956
судя по списку - тут все состоявшиеся люди сделавшие себя сами. с околокриминальной молодостью. не мажоры . не подобные федуну жулики на которых внезапно свалился нефтепровод. только ведь честными и принципиальными их тоже назвать нельзя и хорошего от них ожидать не стоит
Ответить
paracetamol
1660976780
За него говорят успешные реформы в Футбольной национальной лиге... Правильно говорят: не можешь управлять, сделай реорганизацию! Да и где они, "успешные реформы"? Чем дальше, тем хуже!
Ответить
Главные новости
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
2
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
7
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
5
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
15
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
9
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Все новости
Все новости
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
22
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+