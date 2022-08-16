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    Семак назвал двух игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Торпедо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу предстоящей игры против «Торпедо» в шестом туре РПЛ.

    «Любая потеря очков нашей команды очень остро воспринимается. Все теряют очки. «Ливерпуль» и другие клубы. Главное, чтобы хороших матчей было больше, а плохих меньше.

    «Торпедо» вышло в РПЛ. Но на всех надо настраиваться одинаково. Мы теряем в таких матчах больше очков. Это важный матч, который мы должны сыграть лучше.

    Клаудиньо и Кузяев не смогу сыграть. Остальные готовы», – сказал Семак.

    • Матч состоится в воскресенье, 21 августа.
    • Начало – в 17:30 мск.
    • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ, «Торпедо» – на 15-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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