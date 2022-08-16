Семак назвал двух игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Торпедо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу предстоящей игры против «Торпедо» в шестом туре РПЛ.

«Любая потеря очков нашей команды очень остро воспринимается. Все теряют очки. «Ливерпуль» и другие клубы. Главное, чтобы хороших матчей было больше, а плохих меньше.

«Торпедо» вышло в РПЛ. Но на всех надо настраиваться одинаково. Мы теряем в таких матчах больше очков. Это важный матч, который мы должны сыграть лучше.

Клаудиньо и Кузяев не смогу сыграть. Остальные готовы», – сказал Семак.