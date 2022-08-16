Алаев единогласно избран президентом РПЛ до 2027 года

Женат на Багировой Карине Эдуардовне. Багирова является учредителем НП «Центр содействия развитию пляжных видов спорта», компании, получившей многомиллионные госконтракты на организацию и проведение турниров по пляжному футболу. Ни слова про аффилированность и взятки. Когда футбольный функционер женат на даме которая с его помощью насосом качала деньги для пляжного футбола, теперь ждем к чему еще присосутся.
Александр Алаев единогласно выбран президентом РПЛ на ближайшие пять лет на общем собрании лиги.
Выборы прошли на безальтернативной основе.
- 27 июня Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ.
- Он сменил Ашота Хачатурянца, который ушел в отставку.
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