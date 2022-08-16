Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Алаев единогласно избран президентом РПЛ до 2027 года

    Александр Алаев единогласно выбран президентом РПЛ на ближайшие пять лет на общем собрании лиги.

    Выборы прошли на безальтернативной основе.

    • 27 июня Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ.
    • Он сменил Ашота Хачатурянца, который ушел в отставку.

    Новости по теме
    «Цифры говорят сами за себя». Президент РПЛ Алаев высказался о проблемах с посещаемостью из-за Fan ID 1
    Хачатурянц обратился к новому президенту РПЛ Алаеву
    Алаев прокомментировал победу в безальтернативных выборах президента РПЛ 1
    Источник: телеграм-канал РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:13
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5040

      Красногорск_Фан 38 минут назад

      Женат на Багировой Карине Эдуардовне. Багирова является учредителем НП «Центр содействия развитию пляжных видов спорта», компании, получившей многомиллионные госконтракты на организацию и проведение турниров по пляжному футболу. Ни слова про аффилированность и взятки. Когда футбольный функционер женат на даме которая с его помощью насосом качала деньги для пляжного футбола, теперь ждем к чему еще присосутся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25463

      vladimir-7 1 час назад

      Алаев не выбран, он назначен представителями лиги на 5 лет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      Sergh4 1 час назад

      Нужно клубы Крымские принимать в РФС!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      kara-mba 2 часа назад

      Значит Крым и Донбасс будут вне РПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16558

      ilichkadr > kara-mba 1 час назад

      Похоже что да. Если Донбасс дело времени, то Крым почему не в РПЛ?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11