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    В «Торпедо» отреагировали на слухи о назначении Геркуса на пост президента клуба

    В совете директоров «Торпедо» опровергли возможную смену президента клуба.

    Сообщалось, что руководящую должность может занять Илья Геркус.

    «Похоже, кто-то решил раз в неделю выдумывать информацию по поводу «Торпедо». Сначала было об уходе главного тренера Александра Бородюка, теперь – президента Дениса Маслова.

    У нас есть мысли, кому может быть выгодно раскачивание лодки. Могу повторить то же, что говорил неделю назад: на текущий момент никаких решений об изменениях в клубе совет директоров не принимал», – сообщил неназванный член совета директоров «Торпедо» в интервью «СЭ».

    • «Торпедо» набрало 1 очко в 5 турах РПЛ.
    • Команда делит последнее место в таблице с «Уралом».
    • Следующий соперник – «Зенит» (21 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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