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  • В «Торпедо» отреагировали на слухи о назначении Геркуса на пост президента клуба

В «Торпедо» отреагировали на слухи о назначении Геркуса на пост президента клуба

15 августа 2022, 20:53
1

В совете директоров «Торпедо» опровергли возможную смену президента клуба.

Сообщалось, что руководящую должность может занять Илья Геркус.

«Похоже, кто-то решил раз в неделю выдумывать информацию по поводу «Торпедо». Сначала было об уходе главного тренера Александра Бородюка, теперь – президента Дениса Маслова.

У нас есть мысли, кому может быть выгодно раскачивание лодки. Могу повторить то же, что говорил неделю назад: на текущий момент никаких решений об изменениях в клубе совет директоров не принимал», – сообщил неназванный член совета директоров «Торпедо» в интервью «СЭ».

  • «Торпедо» набрало 1 очко в 5 турах РПЛ.
  • Команда делит последнее место в таблице с «Уралом».
  • Следующий соперник – «Зенит» (21 августа).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо Геркус Илья
Комментарии (1)
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zigbert
1660627197
Трудные времена переживает Торпедо, да тут еще всевозможные фейки не дают покоя команде.
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