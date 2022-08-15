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  • Иванов назвал причину, почему вернул в «Урал» Гончаренко, а не Гогниева

Иванов назвал причину, почему вернул в «Урал» Гончаренко, а не Гогниева

15 августа 2022, 18:24
4

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал выбор нового главного тренера. В команду вернулся Виктор Гончаренко.

«У нас всегда было нормальное сотрудничество. Жизнь бывает разная и по-разному складывается. Когда начали поиски главного тренера, у меня была только одна кандидатура – Виктор Михайлович.

Других кандидатур у меня не было. Откуда пошли разговоры про Сергея Юрана, я не знаю. Лично я разговаривал только с одним человеком, кроме Гончаренко, – Спартаком Гогниевым. Я его очень ценю, уважаю. Он хороший парень. И как футболист, и как тренер это уже доказал.

Но я посчитал, что для Спартака сейчас «Урал» был бы сложной задачей. У Виктора Михайловича есть опыт и я его считаю одним из самых сильных тренеров постсоветского пространства. Так что была только его кандидатура.

Мы бы в любом случае выбрались из зоны вылета. У нас квалифицированные футболисты. Да, где-то немножко не получилось, но так бывает. Мы глупо проиграли в Оренбурге и пошли вниз сразу же. Я думаю, что ничего страшного не произошло. Не так много сыграли, должны брать свои очки в будущем. Думаю, с Виктором Михайловичем будем делать это регулярно», – сказал Иванов.

  • Ранее «Урал» уволил Игоря Шалимова.
  • Гончаренко тренировал «Урал» в 2015 году.
  • «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Урал Гончаренко Виктор Гогниев Спартак Иванов Григорий
Комментарии (4)
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Иван Петров 1986
1660579955
А кто такой этот самый гогниев? Гончаренко знаем.
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Александр.Т.
1660579984
Этот тренер не сильнее предыдущего с чего он взял что он сильный тренер?то что один раз бате вытащил в лигу чемпа?
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zigbert
1660590934
Конечно по сравнению с Гогниевым у Гончаренко опыта побольше.
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