Иванов назвал причину, почему вернул в «Урал» Гончаренко, а не Гогниева

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал выбор нового главного тренера. В команду вернулся Виктор Гончаренко.

«У нас всегда было нормальное сотрудничество. Жизнь бывает разная и по-разному складывается. Когда начали поиски главного тренера, у меня была только одна кандидатура – Виктор Михайлович.

Других кандидатур у меня не было. Откуда пошли разговоры про Сергея Юрана, я не знаю. Лично я разговаривал только с одним человеком, кроме Гончаренко, – Спартаком Гогниевым. Я его очень ценю, уважаю. Он хороший парень. И как футболист, и как тренер это уже доказал.

Но я посчитал, что для Спартака сейчас «Урал» был бы сложной задачей. У Виктора Михайловича есть опыт и я его считаю одним из самых сильных тренеров постсоветского пространства. Так что была только его кандидатура.

Мы бы в любом случае выбрались из зоны вылета. У нас квалифицированные футболисты. Да, где-то немножко не получилось, но так бывает. Мы глупо проиграли в Оренбурге и пошли вниз сразу же. Я думаю, что ничего страшного не произошло. Не так много сыграли, должны брать свои очки в будущем. Думаю, с Виктором Михайловичем будем делать это регулярно», – сказал Иванов.