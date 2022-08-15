Иванов: «У «Урала» слабый состав? Про это говорят эксперты с дивана»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба.

— А сложно ли было его уговорить?

— Почему сложно?

— Последнее место. Слабый состав.

– Это кто про слабый состав говорит? Эксперты с дивана?

— Не слабый?

— Хороший! Я вмешиваться в селекцию не буду. Если Гончаренко скажет, что нужно усиливаться, попробуем приобрести игроков. Постараемся выполнить его пожелания. А про слабый состав рассуждают те, кто в футболе никогда не работал. Пусть говорят...