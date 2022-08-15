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    Иванов: «У «Урала» слабый состав? Про это говорят эксперты с дивана»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба.

    — А сложно ли было его уговорить?

    — Почему сложно?

    — Последнее место. Слабый состав.

    – Это кто про слабый состав говорит? Эксперты с дивана?

    — Не слабый?

    — Хороший! Я вмешиваться в селекцию не буду. Если Гончаренко скажет, что нужно усиливаться, попробуем приобрести игроков. Постараемся выполнить его пожелания. А про слабый состав рассуждают те, кто в футболе никогда не работал. Пусть говорят...

    • Ранее «Урал» уволил Игоря Шалимова.
    • Гончаренко тренировал «Урал» в 2015 году.
    • «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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