Иванов: «У «Урала» слабый состав? Про это говорят эксперты с дивана»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба.
— А сложно ли было его уговорить?
— Почему сложно?
— Последнее место. Слабый состав.
– Это кто про слабый состав говорит? Эксперты с дивана?
— Не слабый?
— Хороший! Я вмешиваться в селекцию не буду. Если Гончаренко скажет, что нужно усиливаться, попробуем приобрести игроков. Постараемся выполнить его пожелания. А про слабый состав рассуждают те, кто в футболе никогда не работал. Пусть говорят...
- Ранее «Урал» уволил Игоря Шалимова.
- Гончаренко тренировал «Урал» в 2015 году.
- «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.
Источник: «Спорт-Экспресс»