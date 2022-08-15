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    Гончаренко – новый главный тренер «Урала»

    «Урал» объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

    «О назначении объявил сегодня президент клуба Григорий Иванов. Он подчеркнул, что «Урал» подписал одного из лучших специалистов страны.

    Сегодня Виктор Гончаренко будет официально представлен футболистам «Урала», после чего проведет первую тренировку», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Ранее «Урал» уволил Игоря Шалимова.
    • Гончаренко тренировал «Урал» в 2015 году.
    • «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    Сегодня, 13:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1283

      jek718875 24 минуты назад

      Ему нужен электронный браслет на ногу,чтоб не удрал домой,раньше увольнения

      0
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      Рейтинг: +24746

      JTherry 25 минут назад

      "картофан" нашел на Урале свое картофельное поле...) Дядя Гриша ценит таких кадров...

      0
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      Рейтинг: +151

      Теркчанин 42 минуты назад

      хороший тренер,в России наверное лучший после динозавра Федотова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16726

      Cleaner 57 минут назад

      Зачем? Сбежит при первой же неудаче...(

      0
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      Рейтинг: +16554

      ilichkadr 1 час назад

      На долго?

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