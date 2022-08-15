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Гончаренко – новый главный тренер «Урала»

15 августа 2022, 13:19
8

«Урал» объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

«О назначении объявил сегодня президент клуба Григорий Иванов. Он подчеркнул, что «Урал» подписал одного из лучших специалистов страны.

Сегодня Виктор Гончаренко будет официально представлен футболистам «Урала», после чего проведет первую тренировку», – сообщает пресс-служба клуба.

  • Ранее «Урал» уволил Игоря Шалимова.
  • Гончаренко тренировал «Урал» в 2015 году.
  • «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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ilichkadr
1660558932
На долго?
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Теркчанин
1660560684
хороший тренер,в России наверное лучший после динозавра Федотова
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JTherry
1660561688
"картофан" нашел на Урале свое картофельное поле...) Дядя Гриша ценит таких кадров...
Ответить
jek718875
1660561714
Ему нужен электронный браслет на ногу,чтоб не удрал домой,раньше увольнения
Ответить
Vitaga
1660564212
нормальный выбор. есть вполне хорошие тренера . зачем приглашать ноунеймов из италии германии и других заграниц? что Локо что Спартак теперь Динамо попадают или попадут впросак. и Гончаренко посильнее Шалимова будет
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Bozigit
1660569360
Думаю поможет
Ответить
zigbert
1660570871
Прямо как "возвращение блудного сына".
Ответить
Ганнибал Лектор
1660578853
ИМХО, для шмелей наилучший вариант. Удачи Уралу!
Ответить
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