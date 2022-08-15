Гончаренко – новый главный тренер «Урала»

«Урал» объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

«О назначении объявил сегодня президент клуба Григорий Иванов. Он подчеркнул, что «Урал» подписал одного из лучших специалистов страны.

Сегодня Виктор Гончаренко будет официально представлен футболистам «Урала», после чего проведет первую тренировку», – сообщает пресс-служба клуба.