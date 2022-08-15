Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Тухель объяснил, почему произошла перепалка с Конте

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал причину конфликта с коллегой из «Тоттенхэма» Антонио Конте.

    • Немец и итальянец повздорили во время матча 2-го тура АПЛ.
    • После игры их перепалка продолжилась.
    • Конте сказал, что ему не понравилось рукопожатие Тухеля.
    • Результат матча – ничья 2:2.

    «Я думал, что во время рукопожатия нужно смотреть друг другу в глаза. Конте думал по-другому.

    Это АПЛ, оба тренера бились за свои команды. Вот и все, ничего страшного. Это было частью игры», – объяснил Тухель.

    Новости по теме
    Конте продолжил перепалку с Тухелем в соцсетях
    Конте рассказал о конфликте с Тухелем при рукопожатии после матча 2
    Тухель и Конте повздорили во время матча «Челси» – «Тоттенхэм» 1
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11