Тухель объяснил, почему произошла перепалка с Конте

Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал причину конфликта с коллегой из «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Немец и итальянец повздорили во время матча 2-го тура АПЛ.

После игры их перепалка продолжилась.

Конте сказал, что ему не понравилось рукопожатие Тухеля.

Результат матча – ничья 2:2.

«Я думал, что во время рукопожатия нужно смотреть друг другу в глаза. Конте думал по-другому.

Это АПЛ, оба тренера бились за свои команды. Вот и все, ничего страшного. Это было частью игры», – объяснил Тухель.