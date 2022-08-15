Тухель объяснил, почему произошла перепалка с Конте

Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал причину конфликта с коллегой из «Тоттенхэма» Антонио Конте.
- Немец и итальянец повздорили во время матча 2-го тура АПЛ.
- После игры их перепалка продолжилась.
- Конте сказал, что ему не понравилось рукопожатие Тухеля.
- Результат матча – ничья 2:2.
«Я думал, что во время рукопожатия нужно смотреть друг другу в глаза. Конте думал по-другому.
Это АПЛ, оба тренера бились за свои команды. Вот и все, ничего страшного. Это было частью игры», – объяснил Тухель.
Источник: Daily Mail