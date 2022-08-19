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    «Челси» назвал идиотами фанатов, оскорбивших Сона на почве расизма

    «Челси» осудил поведение своих фанатов в отношении нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона во время матча 2-го тура АПЛ (2:2).

    Болельщики лондонского клуба оскорбляли корейца на расовой почве.

    «Челси» считает любую форму дискриминационного поведения абсолютно отвратительной. Этому нет места ни в «Челси», ни в любом из наших сообществ.

    «Челси» постоянно заявлял об абсолютной нетерпимости к дискриминациям, но все же есть идиоты, которые присоединяются к нашему клубу в качестве так называемых «фанатов». Это позорит «Челси», наших тренеров, игроков, персонал и наших настоящих болельщиков.

    Мы расследуем этот инцидент, и, если личность виновных будет установлена, клуб примет самые решительные меры», — сказано в заявлении «Челси».

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    Источник: сайт «Челси»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -184

      Fenix forever 2 часа назад

      А вот Кокорин ваще корейца стулом по голове...Тот еще расист.

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