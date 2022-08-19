«Челси» назвал идиотами фанатов, оскорбивших Сона на почве расизма

«Челси» осудил поведение своих фанатов в отношении нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона во время матча 2-го тура АПЛ (2:2).

Болельщики лондонского клуба оскорбляли корейца на расовой почве.

«Челси» считает любую форму дискриминационного поведения абсолютно отвратительной. Этому нет места ни в «Челси», ни в любом из наших сообществ.

«Челси» постоянно заявлял об абсолютной нетерпимости к дискриминациям, но все же есть идиоты, которые присоединяются к нашему клубу в качестве так называемых «фанатов». Это позорит «Челси», наших тренеров, игроков, персонал и наших настоящих болельщиков.

Мы расследуем этот инцидент, и, если личность виновных будет установлена, клуб примет самые решительные меры», — сказано в заявлении «Челси».