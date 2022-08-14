Промес сравнялся с Павлюченко по числу голов за «Спартак» во всех турнирах

«Спартак» победил «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ.
Дубль оформил полузащитник Квинси Промес. Он забил 86-й и 87-й голы в составе московского клуба.
Голландец сравнялся по числу голов за «Спартак» во всех турнирах с экс-форвардом сборной России Романом Павлюченко. Промес провел на пять игр меньше (183 и 188).
- Никита Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака» со 160 голами.
- Промес забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 5 матчах этого сезона РПЛ.
- Он лучший бомбардир лиги.
Источник: телеграм-канал «Срочный спорт»