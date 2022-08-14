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    Промес сравнялся с Павлюченко по числу голов за «Спартак» во всех турнирах

    «Спартак» победил «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ.

    Дубль оформил полузащитник Квинси Промес. Он забил 86-й и 87-й голы в составе московского клуба.

    Голландец сравнялся по числу голов за «Спартак» во всех турнирах с экс-форвардом сборной России Романом Павлюченко. Промес провел на пять игр меньше (183 и 188).

    • Никита Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака» со 160 голами.
    • Промес забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 5 матчах этого сезона РПЛ.
    • Он лучший бомбардир лиги.

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    Источник: телеграм-канал «Срочный спорт»

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    Сегодня, 23:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13386

      playsh 36 минут назад

      Забивай,Антоха,мы не против. Ты - лучший.

      0
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      Рейтинг: +1355

      alefreddy 50 минут назад

      в хорошей форме сейчас Антоха

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      Ответить
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      Рейтинг: +7349

      Томик 51 минуту назад

      Ждём 100 в этом сезоне.

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