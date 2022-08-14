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  • Промес сравнялся с Павлюченко по числу голов за «Спартак» во всех турнирах

Промес сравнялся с Павлюченко по числу голов за «Спартак» во всех турнирах

14 августа 2022, 23:02
5

«Спартак» победил «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ.

Дубль оформил полузащитник Квинси Промес. Он забил 86-й и 87-й голы в составе московского клуба.

Голландец сравнялся по числу голов за «Спартак» во всех турнирах с экс-форвардом сборной России Романом Павлюченко. Промес провел на пять игр меньше (183 и 188).

  • Никита Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака» со 160 голами.
  • Промес забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 5 матчах этого сезона РПЛ.
  • Он лучший бомбардир лиги.

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Источник: телеграм-канал «Срочный спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман Промес Квинси
Комментарии (5)
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Томик
1660507577
Ждём 100 в этом сезоне.
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alefreddy
1660507629
в хорошей форме сейчас Антоха
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Plyash
1660508494
Забивай,Антоха,мы не против. Ты - лучший.
Ответить
FС Spаrtак
1660532126
давай Антоха делай рекорды
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zigbert
1660550199
Нацеленность на ворота заметна на его игре. Продолжай забивать Квинси.
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