«Не в восторге, мягко говоря». Карпин – об игре «Ростова» в матче с «Пари НН» (4:3)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Пари НН» (4:3) в матче 5-го тура РПЛ.

«4 удара в створ и 4 гола – это везение, или везет тому, кто везет? Ну, везет тому, кто везет, да, но бывает, что и не везет. В матче с «Динамо», например, у нас было много ударов, но мы сыграли вничью. Раз на раз не приходится, но слава богу, что сегодня получилось так, как получилось.

Доволен ли я сегодняшней игрой «Ростова»? Не в восторге, мягко говоря. Не в восторге», – сказал Карпин.