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  • Терюшков: «У «Химок» сегодня не было команды, которую мы привыкли видеть при Юране. Будем делать выводы»

Терюшков: «У «Химок» сегодня не было команды, которую мы привыкли видеть при Юране. Будем делать выводы»

14 августа 2022, 18:39
7

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3).

«У нас сегодня было 11 профессионалов на поле, но не было команды, которую мы привыкли видеть при Сергее Николаевиче. Забили гол за счет личного мастерства трех игроков – это уже прекрасно. Поэтому будем смотреть дальше за игрой и работой тренерского штаба, и будем делать соответствующие выводы.

Мы – амбициозная команда. Наша задача была и по подбору специалистов быть в восьмерке. Безусловно от этой задачи мы ни в коем случае отказываться не будем. Если кто-то не понимает этих целей, то мы будем для себя принимать решения», – сказал Терюшков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (7)
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Slavan62
1660492142
Так вы же к себе пригласили Гвардиолу. Юран может третий раз и не пойти
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bomilazdeshnii
1660493137
Просто скажите ИСТИННУЮ причину.
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Fialet
1660494036
Де Билл.
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portero
1660495058
Денег то приподняли на игре, Юран сдавать игру не хотел????
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derrik2000
1660495654
"Мы – амбициозная команда." )))))))))))))))))))))))
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Красногорск_Фан
1660497024
Не в обиду, но баскетбольный химки и в самом деле много лет был амбициозной командой. Футбольному рано квакать
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Enter2006
1660546388
Делайте быстрее выводы и увольняйтесь, такого тренера прокакали из-за своих е*анутых амбиций, уроды! Садыгова младшего выгоняйте из клуба. Если он хороший футболист, он себя покажет и в другом клубе. Нехрен из Химок создавать сериал "Санта Барбара"
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