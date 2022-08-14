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    Терюшков: «У «Химок» сегодня не было команды, которую мы привыкли видеть при Юране. Будем делать выводы»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3).

    «У нас сегодня было 11 профессионалов на поле, но не было команды, которую мы привыкли видеть при Сергее Николаевиче. Забили гол за счет личного мастерства трех игроков – это уже прекрасно. Поэтому будем смотреть дальше за игрой и работой тренерского штаба, и будем делать соответствующие выводы.

    Мы – амбициозная команда. Наша задача была и по подбору специалистов быть в восьмерке. Безусловно от этой задачи мы ни в коем случае отказываться не будем. Если кто-то не понимает этих целей, то мы будем для себя принимать решения», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +278

      bomilazdeshnii 4 минуты назад

      Просто скажите ИСТИННУЮ причину.

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      Рейтинг: +311

      Slavan62 21 минуту назад

      Так вы же к себе пригласили Гвардиолу. Юран может третий раз и не пойти

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