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    «Команда в целом». Сазонов – о самом неприятном игроке в «Спартаке»

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос о самом неприятном футболисте в «Спартаке».

    – Кто для тебя самый неприятный игрок в «Спартаке»?

    – Команда «Спартака» в целом. Можно так ответить?

    – Будет ли «Динамо» мстить Умярову за то, что тот сбил с толку Фомина в финале Кубка?

    – Ребят, я не знаю. Мы играем в футбол, мы не думаем о мести, не думаем о каких-то сложных соперниках. Мы будем радовать своих болельщиков, показывать футбол. Я надеюсь, выиграем. Только об этом и можно мечтать.

    • «Динамо» и «Спартак» сыграют в 6-м туре РПЛ.
    • Матч пройдет 20 августа.
    • В мае «Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо» со счетом 2:1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11328

      Алексей З 13 минут назад

      Дебилы, Фомин уже сам ответил вам на этот вопрос. Сколько можно одно и тоже,деградация журналистики на лицо.

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      Рейтинг: +2338

      СвинкаСправедливости 25 минут назад

      Сбил с толку
      Все неприятны
      Они бредят?

      0
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      Рейтинг: +225

      ALEXMAN888 28 минут назад

      э - не добавил. Извиняюсь.

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      Рейтинг: +7339

      Томик 28 минут назад

      Что за идиот вопросы задает? За что "мстить"? Я бы ещё понял спросили за прыжок в ноги Захаряна будут ли мстить ему. Но это идиотизм просто. Где серия статей с оскорблениями Барриоса за вчерашний матч? На это даже внимание никто не обратил. Дурачки непрофессиональные.

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      Рейтинг: +225

      ALEXMAN888 29 минут назад

      Не в обиду. А, кто то?

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      Рейтинг: +1029

      ВасяК 38 минут назад

      А я не понял, почему им Наиль так по перек горло стоит!!!Ну сказал, и всё из-за него проиграли финал!!!Дебилы так рассуждают!!!Руки не подам,детский сад!!!

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      Рейтинг: +3603

      minaev23 40 минут назад

      Так он ещё и питерский.Плюха однозначно скоро прилетит.

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      Рейтинг: +3603

      minaev23 44 минуты назад

      Какие вопросы ненормальные.За такой ответ про Спартак можно и в башню получить . Но он уже однозначно хапнет

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