«Команда в целом». Сазонов – о самом неприятном игроке в «Спартаке»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос о самом неприятном футболисте в «Спартаке».
– Кто для тебя самый неприятный игрок в «Спартаке»?
– Команда «Спартака» в целом. Можно так ответить?
– Будет ли «Динамо» мстить Умярову за то, что тот сбил с толку Фомина в финале Кубка?
– Ребят, я не знаю. Мы играем в футбол, мы не думаем о мести, не думаем о каких-то сложных соперниках. Мы будем радовать своих болельщиков, показывать футбол. Я надеюсь, выиграем. Только об этом и можно мечтать.
- «Динамо» и «Спартак» сыграют в 6-м туре РПЛ.
- Матч пройдет 20 августа.
- В мае «Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо» со счетом 2:1.
Источник: «Спорт-Экспресс»