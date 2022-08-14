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  • «Команда в целом». Сазонов – о самом неприятном игроке в «Спартаке»

«Команда в целом». Сазонов – о самом неприятном игроке в «Спартаке»

14 августа 2022, 16:36
13

Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос о самом неприятном футболисте в «Спартаке».

– Кто для тебя самый неприятный игрок в «Спартаке»?

– Команда «Спартака» в целом. Можно так ответить?

– Будет ли «Динамо» мстить Умярову за то, что тот сбил с толку Фомина в финале Кубка?

– Ребят, я не знаю. Мы играем в футбол, мы не думаем о мести, не думаем о каких-то сложных соперниках. Мы будем радовать своих болельщиков, показывать футбол. Я надеюсь, выиграем. Только об этом и можно мечтать.

  • «Динамо» и «Спартак» сыграют в 6-м туре РПЛ.
  • Матч пройдет 20 августа.
  • В мае «Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо» со счетом 2:1.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Сазонов Саба
Комментарии (13)
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deinego77@yandex.ru
1660484995
Какие вопросы ненормальные.За такой ответ про Спартак можно и в башню получить . Но он уже однозначно хапнет
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deinego77@yandex.ru
1660485191
Так он ещё и питерский.Плюха однозначно скоро прилетит.
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ВасяК
1660485343
А я не понял, почему им Наиль так по перек горло стоит!!!Ну сказал, и всё из-за него проиграли финал!!!Дебилы так рассуждают!!!Руки не подам,детский сад!!!
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Томик
1660485914
Что за идиот вопросы задает? За что "мстить"? Я бы ещё понял спросили за прыжок в ноги Захаряна будут ли мстить ему. Но это идиотизм просто. Где серия статей с оскорблениями Барриоса за вчерашний матч? На это даже внимание никто не обратил. Дурачки непрофессиональные.
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СвинкаСправедливости
1660486096
Сбил с толку Все неприятны Они бредят?
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derrik2000
1660488097
"– Кто для тебя самый неприятный игрок в «Спартаке»? – Команда «Спартака» в целом. Можно так ответить?" Он в свои 20 лет до сих пор "в войнушку" играет во дворе. С деревянной "Шаблей" и пистолетом. Что поделаешь. Сейчас такой уровень умственного развития у подавляющего большинства нашей молодёжи... (((
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oyabun
1660489567
А кто такой Саба Сазонов, что ему здесь столько места уделяют? Он ещё и про Спартак с умным видом рассуждает, а мы должны трепетно внимать.. Ага, конечно..
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Fialet
1660492989
Самый неприятный игрок в Спартаке - это его болельщики. Объективно - среди болельщиков Спартака самый большой процент неадекватов.
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житель СПб
1660495433
Масса неадекватных комментариев внизу - под стать этому неадекватному интервью...
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шахта Заполярная
1660495961
Даааа журналистика нынешняя - это что то. Наберут по объявлению полу -это, полу -то. А кто такой мечтатель сазонов?
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