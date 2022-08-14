«Команда в целом». Сазонов – о самом неприятном игроке в «Спартаке»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос о самом неприятном футболисте в «Спартаке».

– Кто для тебя самый неприятный игрок в «Спартаке»?

– Команда «Спартака» в целом. Можно так ответить?

– Будет ли «Динамо» мстить Умярову за то, что тот сбил с толку Фомина в финале Кубка?

– Ребят, я не знаю. Мы играем в футбол, мы не думаем о мести, не думаем о каких-то сложных соперниках. Мы будем радовать своих болельщиков, показывать футбол. Я надеюсь, выиграем. Только об этом и можно мечтать.