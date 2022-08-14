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    Мантуан: «Хотел бы провести в «Зените» много лет»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан готов остаться в «Зените» как минимум на несколько лет.

    — Петербург и Бразилия: главные отличия для вас?

    — Вы знаете, как это ни странно, но пока каких‑то прямо особенных различий я не наблюдаю, потому что, во‑первых, приехал летом. А в это время года тепло что здесь, что там. Во‑вторых, Петербург такой же живой и бурлящий, как Сан‑Паулу. Люди в наших городах проживают жизнь по максимуму.

    Плюс, очень помогает в адаптации команда и клуб, ну и, конечно, те бразильские ребята, что уже давно в «Зените». Поэтому я чувствую себя здесь очень круто. Практически как дома. Поэтому по большому счету Петербург меня поразил. Мне здесь очень нравится. И поэтому хотел бы провести здесь много лет, а не только год в аренде.

    • Мантуан на этот сезон арендован у «Коринтианса».
    • Накануне Мантуан забил ЦСКА в дебютном матче (2:1).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14790

      Fusballer 9 минут назад

      С детства за Зенит))

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      Рейтинг: +1275

      jek718875 13 минут назад

      Сказал бы сразу, после "Сенита" на пенсию

      0
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      Рейтинг: +1134

      mama1991 30 минут назад

      еще один крысенышь.....

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      Рейтинг: +16698

      Cleaner 44 минуты назад

      Мантуан: «Хотел бы провести в «Зените» много лет и получить большую кучу газпрёмовского БАБЛА!»

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