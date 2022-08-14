Мантуан: «Хотел бы провести в «Зените» много лет»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан готов остаться в «Зените» как минимум на несколько лет.

— Петербург и Бразилия: главные отличия для вас?

— Вы знаете, как это ни странно, но пока каких‑то прямо особенных различий я не наблюдаю, потому что, во‑первых, приехал летом. А в это время года тепло что здесь, что там. Во‑вторых, Петербург такой же живой и бурлящий, как Сан‑Паулу. Люди в наших городах проживают жизнь по максимуму.

Плюс, очень помогает в адаптации команда и клуб, ну и, конечно, те бразильские ребята, что уже давно в «Зените». Поэтому я чувствую себя здесь очень круто. Практически как дома. Поэтому по большому счету Петербург меня поразил. Мне здесь очень нравится. И поэтому хотел бы провести здесь много лет, а не только год в аренде.