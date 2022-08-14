Кузнецов: «Если бы пенальти в конце матча был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы без разговоров поставили»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов усомнился в объективности судейства в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

В компенсированное время второго тайма судьи изучали момент в штрафной «Зенита» с возможным пенальти в его ворота. В итоге 11-метровый не назначили.

«Как тут оценивать судейство… Ты видишь с одной стороны нарушение, а судьи – с другой. Когда начинаешь что-то говорить, объясняют про новые трактовки, ещe что-то. Я этого не понимаю.

Если бы пенальти в конце был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы, не разговаривая, поставили. С судейством тяжело. Особенно, когда профессионалы видят футбол и нарушения, а судьи это трактуют по-своему. Чувствуешь себя просто неуютно. Думаешь: нифига себе! Вроде должно быть так, а они трактуют иначе. А чего с ними уже спорить?» – сказал Кузнецов.

Матч в поле обслуживал сочинец Павел Кукуян.

У ЦСКА во 2-м тайме отменили гол из-за «вне игры».

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Московские клубы не могут победить Зенит в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей