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  • Кузнецов: «Если бы пенальти в конце матча был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы без разговоров поставили»

Кузнецов: «Если бы пенальти в конце матча был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы без разговоров поставили»

14 августа 2022, 12:19
64

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов усомнился в объективности судейства в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

В компенсированное время второго тайма судьи изучали момент в штрафной «Зенита» с возможным пенальти в его ворота. В итоге 11-метровый не назначили.

«Как тут оценивать судейство… Ты видишь с одной стороны нарушение, а судьи – с другой. Когда начинаешь что-то говорить, объясняют про новые трактовки, ещe что-то. Я этого не понимаю.

Если бы пенальти в конце был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы, не разговаривая, поставили. С судейством тяжело. Особенно, когда профессионалы видят футбол и нарушения, а судьи это трактуют по-своему. Чувствуешь себя просто неуютно. Думаешь: нифига себе! Вроде должно быть так, а они трактуют иначе. А чего с ними уже спорить?» – сказал Кузнецов.

  • Матч в поле обслуживал сочинец Павел Кукуян.
  • У ЦСКА во 2-м тайме отменили гол из-за «вне игры».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Московские клубы не могут победить Зенит в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (64)
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житель СПб
1660469560
Просто Вы представитель ЦСКА и судите ситуацию в пользу своего клуба. И - не говорите о том, что судьи не поставили 100% пенальти в ворота ЦСКА на 5 минуте.
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nik55
1660470974
я не поклонник ЦСКА----но судьи судили на пользу одной команды и здесь я с автором согласен на все 100
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Красногвардейчик
1660471185
Полностью согласен с Кузнецовым, зенит у нас судят по особому
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insider_retro
1660471828
Ну, моментик так себе... Но вывод и предположение справедливы...
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DOCTOR PENALTY
1660472636
У нас в России только две территории, где оказывается беспрецедентное психологическое давление на соперника: это Грозный и Питер. Ну Грозный - особый случай. А вот Питер?.. Прогибание судей перед хозяевами всегда зашкаливает. А нужно ли оно хозяевам? Тепличные условия только вредят Зениту, разлагают его. Бразильцы охамели: душат за горло, толкаются, всё безнаказанно. Адамов вчера чуть ногу не оторвал Зайнутдинову - судья "не видит". Коням за малейшее шевеление - жёлтая. Вот это мелкое подлое давление в конечном итоге даёт результат, команда ломается. Ладно - это ЦСКА. Но ведь и со слабыми командами судят в Питере так же. Противно всё это, и главное - не нужна такая помощь Зениту.
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Ловкий Бубен
1660472921
Оживились крысы, опять потоки лжи, был вар просмотр: не было пенальти , всем видно только не вам
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Томик
1660475225
Естественно поставили бы. Тут даже сомнений нет. Игра со "Спартаком" во втором круге прошлого чемпионата в пример. Минут пять смотрели в дополнительное время и придумали пенальти. В итоге - ничья. Там был пенальти? Селихов игает в мяч. В МЯЧ ***. А Ерохин влетает во вратаря. Это вратарская. Каких только фантазий от комментаторов не услышал. "Ноги заплели Ерохина, когда борьба за мяч закончилась". Смех ***. Когда такие пенальти ставили? И ничего - проехало. И это не единственный случай.
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SergioOr
1660478392
100% и гол бы защитали бы, это же российский гаZ
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НикКин
1660480883
Пора уже всех судей и все руководство РФС на детекторе проверить и каждому срок чтоб другим понятно стало
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portero
1660486942
А почему на Бакаеве не поставили в начале???? Что за бредни там москвичи несут, про борьбу с локтями????
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