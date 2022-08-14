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    Кузнецов: «Если бы пенальти в конце матча был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы без разговоров поставили»

    Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов усомнился в объективности судейства в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    В компенсированное время второго тайма судьи изучали момент в штрафной «Зенита» с возможным пенальти в его ворота. В итоге 11-метровый не назначили.

    «Как тут оценивать судейство… Ты видишь с одной стороны нарушение, а судьи — с другой. Когда начинаешь что-то говорить, объясняют про новые трактовки, ещe что-то. Я этого не понимаю.

    Если бы пенальти в конце был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы, не разговаривая, поставили. С судейством тяжело. Особенно, когда профессионалы видят футбол и нарушения, а судьи это трактуют по-своему. Чувствуешь себя просто неуютно. Думаешь: нифига себе! Вроде должно быть так, а они трактуют иначе. А чего с ними уже спорить?» – сказал Кузнецов.

    • Матч в поле обслуживал сочинец Павел Кукуян.
    • У ЦСКА во 2-м тайме отменили гол из-за «вне игры».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Московские клубы не могут победить Зенит в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

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    Источник: «Чемпионат»

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