Циннбауэр рассказал, что его не устраивает в игре «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр посетовал на проблемы команды в атаке.
– Что сейчас не устраивает в игре «Локомотива»?
– Можно очень много бить по воротам, но матчи выигрываются благодаря забитым голам. Надо не только часто бить, но и лучше это делать.
Хотел бы также отметить, что во время наших активных действий впереди, в атаке, нужно более чeтко выполнять фланговые передачи в штрафную.
Это в принципе касается точности всех последних передач для того, чтобы мы забивали больше. Над этим надо продолжать работать.
- «Локо» ни разу не победил в 5 турах РПЛ.
- Команда набрала 3 очка и идет на 13-м месте в зоне стыков.
Источник: сайт «Локомотива»