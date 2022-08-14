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    Циннбауэр рассказал, что его не устраивает в игре «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр посетовал на проблемы команды в атаке.

    – Что сейчас не устраивает в игре «Локомотива»?

    – Можно очень много бить по воротам, но матчи выигрываются благодаря забитым голам. Надо не только часто бить, но и лучше это делать.

    Хотел бы также отметить, что во время наших активных действий впереди, в атаке, нужно более чeтко выполнять фланговые передачи в штрафную.

    Это в принципе касается точности всех последних передач для того, чтобы мы забивали больше. Над этим надо продолжать работать.

    • «Локо» ни разу не победил в 5 турах РПЛ.
    • Команда набрала 3 очка и идет на 13-м месте в зоне стыков.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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