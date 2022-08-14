Циннбауэр рассказал, что его не устраивает в игре «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр посетовал на проблемы команды в атаке.

– Что сейчас не устраивает в игре «Локомотива»?

– Можно очень много бить по воротам, но матчи выигрываются благодаря забитым голам. Надо не только часто бить, но и лучше это делать.

Хотел бы также отметить, что во время наших активных действий впереди, в атаке, нужно более чeтко выполнять фланговые передачи в штрафную.

Это в принципе касается точности всех последних передач для того, чтобы мы забивали больше. Над этим надо продолжать работать.