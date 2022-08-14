Миранчук: «О таком дебюте можно только мечтать»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после матча первого тура Серии А против «Монцы» (2:1).

В этой игре россиянин дебютировал за новую команду.

Он вышел в стартовом составе и забил на 43-й минуте.

На 2-й тайм хавбек не вышел из-за повреждения.

«Эмоции – самые положительные! О таком дебюте можно только мечтать, потому что я, считай, только три дня в команде, буквально провел предыгровые тренировки.

Хочу всем, кто переживает и искренне поддерживает меня, выразить большую благодарность. Мне очень приятно, и я хочу не подводить вас», – сказал Миранчук.

Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»