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Каким был дебют Миранчука за «Торино»

13 августа 2022, 23:28
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11 августа – Алексей Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды. В тот же день он выбрал номер (без сюрпризов – 59-й), дал первое интервью клубным медиа и пообщался с главным тренером Иваном Юричем.

Переход Миранчука в «Торино» затянулся из-за «Аталанты» и Гасперини: говорил, что Миранчук ему нужен, но не ставит его в состав

13 августа – спустя два дня Миранчук попал в заявку «Торино» на матч с «Монцей». И не просто попал – а занял место в стартовом составе.

Между датой прибытия и дебютом «Торино» прошло всего два дня. Юрич не давал никаких заявлений относительно своего выбора игроков на первую встречу. Перед матчем с «Монцей» он лишь сказал:

«Я очень доволен игроками [Алексей Миранчук и Никола Влашич], которые прибыли в эти дни. Конечно, это очень опытные игроки, но они потеряли в форме. Я убежден, что, работая с нами, они вернутся на свой лучший уровень. Мы потеряли 8 игроков. Но укрепляем состав другими, усиливаем конкуренцию. Мы соберемся команду, которая будет сильнее, чем в прошлом году. Мы добьемся успеха».

Итальянские медиа предсказывали появление Миранчука в стартовом составе еще 12 августа. Спустя день их теории подтвердились.

Миранчук не только был одним из самых активных на поле, но еще и забил первый мяч – незадолго до свистка на перерыв.

После перерыва Миранчук ушел на скамейку запасных – он освободил место для Николы Влашича. И вот статистика Миранчука за один тайм:

  • 1 удар – 1 гол;
  • Успешность передач составляет 73%;
  • 16 касаний;
  • 1 отбор, 1 выигранное верховое единоборство.

Дебютный матч Миранчука в кадрах:

После матча агент Миранчука Вадим Шпинев рассказал, почему тот был заменен после перерыва «Замена Леши связана в том числе с тем, что он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра правой ноги».

Кстати, дебюты Миранчука за «Торино» и «Аталанту» были одинаковыми: оба этапа карьеры начинались с забитых голов. В соцсетях многие восхищаются Миранчуком. Вот часть реплики: «Миранчук сводит меня с ума как футболист». Сам Миранчук говорил о дебюте так:

«Эмоции – самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я, считай, только три дня в команде, буквально провел предыгровые тренировки. О том, что буду играть, узнал вчера. Выйти и сразу забить – я очень этому рад! Хочу всем, кто переживает и искренне поддерживает меня, выразить большую благодарность. Мне очень приятно, и я хочу не подводить вас».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Италия. Серия А Италия Торино Монца Миранчук Алексей
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DOCTOR PENALTY
1660423086
С удачным дебютом, Алексей. Успехов в Турине!
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