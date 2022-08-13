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    Каким был дебют Миранчука за «Торино»

    11 августа – Алексей Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды. В тот же день он выбрал номер (без сюрпризов – 59-й), дал первое интервью клубным медиа и пообщался с главным тренером Иваном Юричем.

    Переход Миранчука в «Торино» затянулся из-за «Аталанты» и Гасперини: говорил, что Миранчук ему нужен, но не ставит его в состав

    13 августа – спустя два дня Миранчук попал в заявку «Торино» на матч с «Монцей». И не просто попал – а занял место в стартовом составе.

    Между датой прибытия и дебютом «Торино» прошло всего два дня. Юрич не давал никаких заявлений относительно своего выбора игроков на первую встречу. Перед матчем с «Монцей» он лишь сказал:

    «Я очень доволен игроками [Алексей Миранчук и Никола Влашич], которые прибыли в эти дни. Конечно, это очень опытные игроки, но они потеряли в форме. Я убежден, что, работая с нами, они вернутся на свой лучший уровень. Мы потеряли 8 игроков. Но укрепляем состав другими, усиливаем конкуренцию. Мы соберемся команду, которая будет сильнее, чем в прошлом году. Мы добьемся успеха».

    Итальянские медиа предсказывали появление Миранчука в стартовом составе еще 12 августа. Спустя день их теории подтвердились.

    Миранчук не только был одним из самых активных на поле, но еще и забил первый мяч – незадолго до свистка на перерыв.

    После перерыва Миранчук ушел на скамейку запасных – он освободил место для Николы Влашича. И вот статистика Миранчука за один тайм:

    • 1 удар – 1 гол;
    • Успешность передач составляет 73%;
    • 16 касаний;
    • 1 отбор, 1 выигранное верховое единоборство.

    Дебютный гол Миранчука в кадрах:

    Кстати, дебюты Миранчука за «Торино» и «Аталанту» были одинаковыми: оба этапа карьеры начинались с забитых голов. В соцсетях многие восхищаются Миранчуком. Вот часть реплики: «Миранчук сводит меня с ума как футболист».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: соцсети «Торино», скриншоты с сайта «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    13.08.2022 23:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23164

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      С удачным дебютом, Алексей. Успехов в Турине!

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