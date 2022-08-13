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    РПЛ. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов», продлив безвыигрышную серию до пяти встреч

    В пятом туре чемпионата России «Локомотив» дома избежал поражения от «Крыльев Советов».

    Команды сыграли вничью со счетом 1:1 – голы забили Максим Глушенков и Антон Миранчук.

    В первом тайме соперники не реализовали по одному пенальти.

    «Локо» в пяти матчах нового чемпионата не одержал ни одной победы – москвичи идут на 13-м месте в зоне стыков.

    «Крылья», набрав одно очко, остались на десятой строчке.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев (Раков, 90+3), Камано (Керк, 76), Изидор (Раконьяц, 46).

    «Крылья Сoветов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков (Гапонов, 85), Солдатенков, Бейл, Соколов (Шитов, 77), Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко (Хубулов, 77).

    Предупреждения: Тикнизян, 7; Едвай, 16; Карпукас, 60 – Солдатенков, 17; Цыпченко, 67; Ломаев, 79.

    Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.

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    Следите за матчем «Локомотив» – «Крылья Советов» в нашей текстовой онлайн-трансляции 1
    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +11743

      BRO_football 32 минуты назад

      Локомотиву пора менять тренера, пока не стало слишком поздно. Зачем надо было изобретать велосипед и приглашать никому не известного немца? Пригласили бы любого российского специалиста, он бы за 5 матчей такой же результат показал бы

      0
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      Рейтинг: +14785

      Fusballer 49 минут назад

      М-да. Жаль КС.

      1
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      Рейтинг: +69260

      insider_retro 53 минуты назад

      Локо пыхтит, но не мчится... Причём, уже давно...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18507

      Persona_non_Grata > insider_retro 39 минут назад

      Это не Локомотив, а ржавая дрезина (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3639

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Пока цорн на месте, игры не будет.

      2
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      Рейтинг: +16958

      житель СПб 1 час назад

      Даже и не знаешь, что сказать. Матч не смотреть (обязательно посмотрю после матча Зенита!), но результат... Обе команды игровые, атакующие - им победы нужны... С Локо - беда...

      1
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      Рейтинг: +4893

      neim 1 час назад

      Да уж, на Локо смотреть без слез нельзя. Отскочили в самой концовке.
      Соболезнования болельщикам. Про Шпалыча ещё долго вспоминать будем на добром слове.

      4
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      Рейтинг: +1502

      Alex Y 1 час назад

      Что то совсем Локо плох

      2
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      Рейтинг: +8461

      GoLenaStop 1 час назад

      Очень хороший матч, настоящий российский ногомяч!
      Первый тайм - пристрелка, и два взятых пенделя...
      Второй тайм - открытая игра, смотреть приятно... Игра в отличном темпе, без соплей.

      Отличный момент - два вратаря, уходя на перерыв, сделали между собой "дай пять".
      Судейство - на уровне полного контроля, все справедливо.
      Результат для команд - заслуженный, по игре.
      Ломаев - !!!
      Всем удачи, хороших матчей!
      С ув.


      4
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      Рейтинг: +90

      ЗаЖиМ 1 час назад

      Пизнес

      2
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      Рейтинг: +4676

      PAREVG. 1 час назад

      Это хана всему, это хуже дворовой команды, - это нечто, нет стиля, нет игры, отсутствие Керка незаметно, а дебил Мампаси, успел два привоза сделать, в первом случае арбитры прошляпили, во втором - Жывоглядов спас. И заменить его некем.
      Если не пенальти на 90 минуте - было бы третье поражение подряд...

      Гнать бюргеров из Локо в полном составе, как наши отцы и деды в ВОВ!!!!!!!!!!!!!!!!

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