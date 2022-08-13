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РПЛ. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов», продлив безвыигрышную серию до пяти встреч

13 августа 2022, 17:00
28

В пятом туре чемпионата России «Локомотив» дома избежал поражения от «Крыльев Советов».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 – голы забили Максим Глушенков и Антон Миранчук.

В первом тайме соперники не реализовали по одному пенальти.

«Локо» в пяти матчах нового чемпионата не одержал ни одной победы – москвичи идут на 13-м месте в зоне стыков.

«Крылья», набрав одно очко, остались на десятой строчке.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев (Раков, 90+3), Камано (Керк, 76), Изидор (Раконьяц, 46).

«Крылья Сoветов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков (Гапонов, 85), Солдатенков, Бейл, Соколов (Шитов, 77), Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко (Хубулов, 77).

Предупреждения: Тикнизян, 7; Едвай, 16; Карпукас, 60 – Солдатенков, 17; Цыпченко, 67; Ломаев, 79.

Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
Комментарии (28)
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derrik2000
1660399426
Судя по тому, КАК развивались события на поле, заголовок должен быть другим: "Локо спас ОЧКО..." Причём, как в прямом, так и переносном смысле. ))
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Красногорск_Фан
1660399488
При Палыче такой фигни не было ((( И при лысом было получше. Ну не видно тренерской мысли вообще. Физики не видно вообще. Команда в глубочайшем кризисе. В актив матч Худякову и Миранчуку. Пассивы Тикнизян, Камано и вся остальная компания без исключения. Кто Игнатьева видел за 2 тайма. Олень. Позор. Стыдно смотреть. Крылья свое очко (как минимум) заработали. Поздравляю.
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PAREVG.
1660399502
Это хана всему, это хуже дворовой команды, - это нечто, нет стиля, нет игры, отсутствие Керка незаметно, а дебил Мампаси, успел два привоза сделать, в первом случае арбитры прошляпили, во втором - Жывоглядов спас. И заменить его некем. Если не пенальти на 90 минуте - было бы третье поражение подряд... Гнать бюргеров из Локо в полном составе, как наши отцы и деды в ВОВ!!!!!!!!!!!!!!!!
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GoLenaStop
1660400009
Очень хороший матч, настоящий российский ногомяч! Первый тайм - пристрелка, и два взятых пенделя... Второй тайм - открытая игра, смотреть приятно... Игра в отличном темпе, без соплей. Отличный момент - два вратаря, уходя на перерыв, сделали между собой "дай пять". Судейство - на уровне полного контроля, все справедливо. Результат для команд - заслуженный, по игре. Ломаев - !!! Всем удачи, хороших матчей! С ув.
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Alex Y
1660400542
Что то совсем Локо плох
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neim
1660400769
Да уж, на Локо смотреть без слез нельзя. Отскочили в самой концовке. Соболезнования болельщикам. Про Шпалыча ещё долго вспоминать будем на добром слове.
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insider_retro
1660401684
Локо пыхтит, но не мчится... Причём, уже давно...
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Fusballer
1660401881
М-да. Жаль КС.
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JTherry
1660408989
КС упустили столько моментов для взятия ворот, что счет должен был быть в их пользу, и значительно больше одного гола, но Глушенкову сегодня совсем не везло, просто не его день, и пеналь не забил... локо с тандемом немецких менеджеров явно не прет...
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zigbert
1660420012
Локомотив хотя и был хозяином поля но не стал хозяином положения. Ничья в этом матче наиболее закономерна.
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