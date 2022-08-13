РПЛ. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов», продлив безвыигрышную серию до пяти встреч

В пятом туре чемпионата России «Локомотив» дома избежал поражения от «Крыльев Советов».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 – голы забили Максим Глушенков и Антон Миранчук.

В первом тайме соперники не реализовали по одному пенальти.

«Локо» в пяти матчах нового чемпионата не одержал ни одной победы – москвичи идут на 13-м месте в зоне стыков.

«Крылья», набрав одно очко, остались на десятой строчке.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев (Раков, 90+3), Камано (Керк, 76), Изидор (Раконьяц, 46).

«Крылья Сoветов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков (Гапонов, 85), Солдатенков, Бейл, Соколов (Шитов, 77), Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко (Хубулов, 77).

Предупреждения: Тикнизян, 7; Едвай, 16; Карпукас, 60 – Солдатенков, 17; Цыпченко, 67; Ломаев, 79.

Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ