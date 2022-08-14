Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    «Какой-то нефарт». Игрок «Крыльев» Горшков – о ничьей с «Локомотивом»

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков проанализировал ничью в матче пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «С «Локо» всe получилось. Был правильный план на игру. Уйма моментов. Просто мяч не заходит в ворота. Уже и пенальти, и мяч по линии катается… Какой-то нефарт. Но мы это исправим. Очень обидно, что упустили победу.

    В конце матча у меня немного забилась икра. Была очень интенсивная игра, плюс было очень жарко. Немного не хватило, чтобы доиграть матч до конца», – сказал Горшков.

    Новости по теме
    Ломаев: «Крылья Советов» в матче с «Локомотивом» сами у себя отобрали три очка»
    ⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Сочи» и может возглавить таблицу 39
    «Крылья Советов» ведут переговоры по полузащитнику «Галатасарая»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11