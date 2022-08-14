«Какой-то нефарт». Игрок «Крыльев» Горшков – о ничьей с «Локомотивом»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков проанализировал ничью в матче пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«С «Локо» всe получилось. Был правильный план на игру. Уйма моментов. Просто мяч не заходит в ворота. Уже и пенальти, и мяч по линии катается… Какой-то нефарт. Но мы это исправим. Очень обидно, что упустили победу.

В конце матча у меня немного забилась икра. Была очень интенсивная игра, плюс было очень жарко. Немного не хватило, чтобы доиграть матч до конца», – сказал Горшков.