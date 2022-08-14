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    Ломаев: «Крылья Советов» в матче с «Локомотивом» сами у себя отобрали три очка»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев подытожил матч пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Москвичи отыгрались в компенсированное время второго тайма с пенальти.

    «Давят ли на команду два очка в четырeх матчах? Если брать игру с «Торпедо», мы, конечно, рассчитывали на победу. Но получилось так, что мы спаслись и добыли ничью.

    С «Локомотивом» три очка отобрали сами у себя из-за своих ошибок. Конечно, два очка за четыре тура — это мало. Будем надеяться, что в следующих играх будем побеждать», – сказал Ломаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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