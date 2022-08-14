Ломаев объяснил претензии к партнеру Ежову во время матча с «Локомотивом»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал свой эмоциональный диалог с партнером Романом Ежовым во время матча пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Высказал Ежову претензию на эмоциях, это мужская игра, это нормально, когда ты с партнерами играешь, предъявляешь претензии.

Я хотел бы, чтобы этого больше было, потому что у нас слишком молодая команда, не хватает людей, которые могут надавить на коллектив, вовремя подсказать, где‑то завести ребят. Потому что иногда, когда заходишь в раздевалку, такое ощущение, что кто‑то умер», – сказал Ломаев.