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    Ломаев объяснил претензии к партнеру Ежову во время матча с «Локомотивом»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал свой эмоциональный диалог с партнером Романом Ежовым во время матча пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «Высказал Ежову претензию на эмоциях, это мужская игра, это нормально, когда ты с партнерами играешь, предъявляешь претензии.

    Я хотел бы, чтобы этого больше было, потому что у нас слишком молодая команда, не хватает людей, которые могут надавить на коллектив, вовремя подсказать, где‑то завести ребят. Потому что иногда, когда заходишь в раздевалку, такое ощущение, что кто‑то умер», – сказал Ломаев.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11312

      Алексей З 18 минут назад

      Вы оба выделяетесь только разговорами, трепачи.

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