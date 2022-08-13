Мантуан: «Для меня «Зенит» на одном уровне с клубами топовых европейских лиг»

Без еврокубков можно как угодно называть. Жаль, что в этом сезоне для нас их нет. А так бы опять посмотрели бестолковую и бесполезную беготню бразил.
Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан высоко оценивает статус петербургского клуба.
– У бразильцев в Европе, как правило, есть конечная цель – «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Ты к какому клубу стремишься?
– Конечно, все дети представляют себя в разных топ-клубах, которые у всех на слуху. И я не был исключением.
Но сейчас я нахожусь в лучшем клубе России. И для меня «Зенит» сейчас находится на одном уровне с клубами топовых европейских лиг.
По всем титулам, по игре, по популярности. И сейчас мне хочется поступательно идти и доказывать свое право играть в этом клубе.
- «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
- Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.
- Он пока не дебютировал за новую команду из-за травмы.