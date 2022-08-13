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    Мантуан: «Для меня «Зенит» на одном уровне с клубами топовых европейских лиг»

    Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан высоко оценивает статус петербургского клуба.

    – У бразильцев в Европе, как правило, есть конечная цель – «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Ты к какому клубу стремишься?

    – Конечно, все дети представляют себя в разных топ-клубах, которые у всех на слуху. И я не был исключением.

    Но сейчас я нахожусь в лучшем клубе России. И для меня «Зенит» сейчас находится на одном уровне с клубами топовых европейских лиг.

    По всем титулам, по игре, по популярности. И сейчас мне хочется поступательно идти и доказывать свое право играть в этом клубе.

    • «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
    • Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.
    • Он пока не дебютировал за новую команду из-за травмы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14776

      Fusballer 3 минуты назад

      Без еврокубков можно как угодно называть. Жаль, что в этом сезоне для нас их нет. А так бы опять посмотрели бестолковую и бесполезную беготню бразил.

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      Рейтинг: +13816

      Skull_Boy 1 час назад

      Если Зенит топ, тогда Брюгге - БОГИ

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