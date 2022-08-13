Мантуан: «Для меня «Зенит» на одном уровне с клубами топовых европейских лиг»

Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан высоко оценивает статус петербургского клуба.

– У бразильцев в Европе, как правило, есть конечная цель – «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Ты к какому клубу стремишься?

– Конечно, все дети представляют себя в разных топ-клубах, которые у всех на слуху. И я не был исключением.

Но сейчас я нахожусь в лучшем клубе России. И для меня «Зенит» сейчас находится на одном уровне с клубами топовых европейских лиг.

По всем титулам, по игре, по популярности. И сейчас мне хочется поступательно идти и доказывать свое право играть в этом клубе.