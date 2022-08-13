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    Мантуан: «Я планирую остаться в «Зените» не на год, а на гораздо более долгий срок»

    Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан дал понять, что связывает свое будущее с петербургским клубом.

    «Я планирую остаться здесь не на год, а на гораздо более долгий срок.

    Меня замотивировал сам «Зенит». То, чего клуб планирует достичь. Также помогло общение с бразильцами, которые здесь играют. Я вижу, как они счастливы.

    И мне хочется последовать их примеру и приносить пользу команде. Хочу провести этот год максимально полезно и для себя, и для команды», – сказал Мантуан.

    • «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
    • Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.
    • Он пока не дебютировал за новую команду из-за травмы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11293

      Алексей З 2 часа назад

      Интересно , а чем Зенит мог замотивировать ?
      Ну станешь чемпионом России, так они и без тебя уже 4 года подряд этот рубеж берут.
      Прекрасно ВСЕ понимают , что главный аргумент ДЕНЬГИ , ну и конечно наличие большого количества соотечественников располагает к "непыльной" жизни.

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      Рейтинг: +1988

      АЛЕКС 58 > Алексей З 1 час назад

      Не просто деньги,а БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ!

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