Мантуан: «Я планирую остаться в «Зените» не на год, а на гораздо более долгий срок»

Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан дал понять, что связывает свое будущее с петербургским клубом.

«Я планирую остаться здесь не на год, а на гораздо более долгий срок.

Меня замотивировал сам «Зенит». То, чего клуб планирует достичь. Также помогло общение с бразильцами, которые здесь играют. Я вижу, как они счастливы.

И мне хочется последовать их примеру и приносить пользу команде. Хочу провести этот год максимально полезно и для себя, и для команды», – сказал Мантуан.