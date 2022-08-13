Мантуан: «Я планирую остаться в «Зените» не на год, а на гораздо более долгий срок»

Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан дал понять, что связывает свое будущее с петербургским клубом.
«Я планирую остаться здесь не на год, а на гораздо более долгий срок.
Меня замотивировал сам «Зенит». То, чего клуб планирует достичь. Также помогло общение с бразильцами, которые здесь играют. Я вижу, как они счастливы.
И мне хочется последовать их примеру и приносить пользу команде. Хочу провести этот год максимально полезно и для себя, и для команды», – сказал Мантуан.
- «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
- Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.
- Он пока не дебютировал за новую команду из-за травмы.
Источник: Sport24