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    Андрей Мостовой рассказал, были ли у него предложения от «Сочи» и «Локомотива»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал слухи о своем уходе из петербургского клуба этим летом.

    Сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендовали «Сочи» и «Локомотив».

    «Про «Сочи» вообще бред был. Увидел новость, агенту написал, может, я чего‑то не знаю. Потом информацию опровергли.

    О «Локомотиве» узнал, когда отдыхал в Турции. Если Бакаев приходит, Мостовой уходит. Думаю: «Что происходит». Мне интересно, откуда это все вылезает», – сказал Мостовой.

    • Контракт хавбека с «Зенитом» действует до 2024 года.
    • В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
    • В новом сезоне в его активе 5 игр и 2 забитых мяча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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