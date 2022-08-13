Андрей Мостовой рассказал, были ли у него предложения от «Сочи» и «Локомотива»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал слухи о своем уходе из петербургского клуба этим летом.
Сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендовали «Сочи» и «Локомотив».
«Про «Сочи» вообще бред был. Увидел новость, агенту написал, может, я чего‑то не знаю. Потом информацию опровергли.
О «Локомотиве» узнал, когда отдыхал в Турции. Если Бакаев приходит, Мостовой уходит. Думаю: «Что происходит». Мне интересно, откуда это все вылезает», – сказал Мостовой.
- Контракт хавбека с «Зенитом» действует до 2024 года.
- В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
- В новом сезоне в его активе 5 игр и 2 забитых мяча.
Источник: «Матч ТВ»