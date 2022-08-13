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    Судейский комитет провел семинары еще для шести клубов РПЛ

    Представители судей продолжают проводить ликбез для клубов РПЛ по трактовкам правил.

    «Инспектор УЕФА и эксперт ЭСК Николай Левников, менеджер судей РПЛ Николай Иванов и руководитель департамента инспектирования и эксперт ЭСК Сергей Фурса встретились с игроками и тренерами «Факела», «Зенита», «Ростова», «Урала», «Химок» и «Краснодара».

    Командам объяснили последние изменения в правилах и разобрали сложные и резонансные игровые эпизоды (игра рукой, фиксация офсайда и назначение пенальти)» – сообщил РФС.

    • Несколько недель назад аналогичная встреча была проведена со «Спартаком».

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    Источник: телеграм-канал РФС

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