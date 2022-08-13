Судейский комитет провел семинары еще для шести клубов РПЛ

Представители судей продолжают проводить ликбез для клубов РПЛ по трактовкам правил.

«Инспектор УЕФА и эксперт ЭСК Николай Левников, менеджер судей РПЛ Николай Иванов и руководитель департамента инспектирования и эксперт ЭСК Сергей Фурса встретились с игроками и тренерами «Факела», «Зенита», «Ростова», «Урала», «Химок» и «Краснодара».

Командам объяснили последние изменения в правилах и разобрали сложные и резонансные игровые эпизоды (игра рукой, фиксация офсайда и назначение пенальти)» – сообщил РФС.