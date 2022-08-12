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    Камоцци: «Миранчук может стать в «Торино» топ-игроком и уехать в европейский гранд»

    Бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци оценил трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

    «Переход в «Торино» — прекрасная возможность для Миранчука раскрыться. Там он может стать топ-игроком, если будет стабильно выходить на поле. А с этим, думаю, проблем быть не должно: в «Торино» он получит ключевую роль в команде.

    Сможет ли он привлечь европейский топ-клуб? Да, конечно. Если все сложится, Алексей может уехать из «Торино» в европейский гранд. Сейчас у него есть большие шансы продолжить свою карьеру на высоком уровне. Миранчук — талантливый футболист, желаю ему удачи», – сказал агент Камоцци.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Миранчук – воспитанник «Локомотива».

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      Александр.Т. 55 минут назад

      Зачем хрень нести,если в Атланте он не смог, о каком он гранте, модет идти речь вообще

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