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  • Камоцци: «Миранчук может стать в «Торино» топ-игроком и уехать в европейский гранд»

Камоцци: «Миранчук может стать в «Торино» топ-игроком и уехать в европейский гранд»

12 августа 2022, 19:22
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Бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци оценил трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Переход в «Торино» – прекрасная возможность для Миранчука раскрыться. Там он может стать топ-игроком, если будет стабильно выходить на поле. А с этим, думаю, проблем быть не должно: в «Торино» он получит ключевую роль в команде.

Сможет ли он привлечь европейский топ-клуб? Да, конечно. Если все сложится, Алексей может уехать из «Торино» в европейский гранд. Сейчас у него есть большие шансы продолжить свою карьеру на высоком уровне. Миранчук – талантливый футболист, желаю ему удачи», – сказал агент Камоцци.

  • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
  • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Миранчук – воспитанник «Локомотива».

Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Торино Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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Александр.Т.
1660321433
Зачем хрень нести,если в Атланте он не смог, о каком он гранте, модет идти речь вообще
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