Камоцци: «Миранчук может стать в «Торино» топ-игроком и уехать в европейский гранд»

Бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци оценил трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Переход в «Торино» – прекрасная возможность для Миранчука раскрыться. Там он может стать топ-игроком, если будет стабильно выходить на поле. А с этим, думаю, проблем быть не должно: в «Торино» он получит ключевую роль в команде.

Сможет ли он привлечь европейский топ-клуб? Да, конечно. Если все сложится, Алексей может уехать из «Торино» в европейский гранд. Сейчас у него есть большие шансы продолжить свою карьеру на высоком уровне. Миранчук – талантливый футболист, желаю ему удачи», – сказал агент Камоцци.

«Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Миранчук – воспитанник «Локомотива».

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