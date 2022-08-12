Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Александр Тихонов: «Дзюба все испоганил онанизмом. Ему надо готовиться к работе на заводе»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

    «Он сам себе всe испоганил, когда показывал, как онанизмом занимается, это первое. Второй вопрос в том, что с его игрой, его данными, его возрастом надо быть поскромнее в выражениях. А то он говорит: я не хочу, мне мало. А теперь нисколько. То решил поехать в Турцию, но там толком не нужен.

    Теперь получается так, что клубы должны ставить условия, а не он, получается, что он никому не нужен. Можем ли мы его еще в России увидеть? Вот сейчас черт его знает, кто его возьмет.

    Так что Дзюбе надо готовиться идти работать на завод. Но я думаю, у него никакой специальности нет. Но в российском футболе найдут где-нибудь после карьеры для него местечко. Но не тренером, это должно быть от бога. Ну, приткнут где-нибудь», – сказал Тихонов.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Дзюба с мая пребывает в статусе свободного агента.

    Новости по теме
    «Каким был, такой и остался». Экс-вратарь «Спартака» рассказал о характере Дзюбы 2
    Калешин прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Краснодар»
    Стало известно, почему Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом» 23
    Источник: Vseprosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5354

      AtticusFinch 5 минут назад

      Видимо у Тихонова совсем мозгов нет, раз думает что он специально показывал свой ананизм на всю страну) Тренером не получится у Дзюбы? Этот дурак что, не смотрел Чемпионат Мира, где Дзюба стоял в кругу и мотивировал команду, а усатый физрук стоял как баран и смотрел в стороне?Сам то по Енисеям мотался никому на хер не нужен теперь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +685

      Сделаны из Дерева 24 минуты назад

      Рукоблуд длинный((((

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11