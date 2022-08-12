Александр Тихонов: «Дзюба все испоганил онанизмом. Ему надо готовиться к работе на заводе»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Он сам себе всe испоганил, когда показывал, как онанизмом занимается, это первое. Второй вопрос в том, что с его игрой, его данными, его возрастом надо быть поскромнее в выражениях. А то он говорит: я не хочу, мне мало. А теперь нисколько. То решил поехать в Турцию, но там толком не нужен.

Теперь получается так, что клубы должны ставить условия, а не он, получается, что он никому не нужен. Можем ли мы его еще в России увидеть? Вот сейчас черт его знает, кто его возьмет.

Так что Дзюбе надо готовиться идти работать на завод. Но я думаю, у него никакой специальности нет. Но в российском футболе найдут где-нибудь после карьеры для него местечко. Но не тренером, это должно быть от бога. Ну, приткнут где-нибудь», – сказал Тихонов.