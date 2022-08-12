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  • Александр Тихонов: «Дзюба все испоганил онанизмом. Ему надо готовиться к работе на заводе»

Александр Тихонов: «Дзюба все испоганил онанизмом. Ему надо готовиться к работе на заводе»

12 августа 2022, 11:27
13

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Он сам себе всe испоганил, когда показывал, как онанизмом занимается, это первое. Второй вопрос в том, что с его игрой, его данными, его возрастом надо быть поскромнее в выражениях. А то он говорит: я не хочу, мне мало. А теперь нисколько. То решил поехать в Турцию, но там толком не нужен.

Теперь получается так, что клубы должны ставить условия, а не он, получается, что он никому не нужен. Можем ли мы его еще в России увидеть? Вот сейчас черт его знает, кто его возьмет.

Так что Дзюбе надо готовиться идти работать на завод. Но я думаю, у него никакой специальности нет. Но в российском футболе найдут где-нибудь после карьеры для него местечко. Но не тренером, это должно быть от бога. Ну, приткнут где-нибудь», – сказал Тихонов.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Дзюба с мая пребывает в статусе свободного агента.

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Источник: Vseprosport
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (13)
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ArReal
1660294917
Видимо у Тихонова совсем мозгов нет, раз думает что он специально показывал свой ананизм на всю страну) Тренером не получится у Дзюбы? Этот дурак что, не смотрел Чемпионат Мира, где Дзюба стоял в кругу и мотивировал команду, а усатый физрук стоял как баран и смотрел в стороне?Сам то по Енисеям мотался никому на хер не нужен теперь)
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моэм
1660295288
Терпеть не могу , когда на футбольных сайтах появляются эксперты БИАТЛОНИСТЫ , а также из других видов спорта .... особенно такие дуболомы как Тихонов ... это я не в защиту Дзюбы , просто против того чтобы на футбольном сайте появлялись те , кто никогда не имел отношения к футболу ...за глаза хватает и чиновников-кретинов на руководящих должностях ФК .
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Красногорск_Фан
1660296328
А Тихонов значит ни разу не теребонькал. Ну- ну. Интервью мерзоноькое, ядом сочится. Что касается Артема то он достаточно активен, чтобы найти себе занятие. В крайнем случае станет самозанятым )) не привыкать.
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jek718875
1660296863
Я не против Тихонова,но думаю, он бы рад потеребонькать,да теребонька уже не работает
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aldo conte
1660299611
При всём уважении к олимпийскому чемпиону А. Тихонову, нельзя так отзываться о коллеге-спортсмене. Дзюба с закидонами - это знают все. Но в нашем колхозном футболе, он кое-чего добился. Много ли игроков классом выше Дзюбы? На безрыбье и рак рыба. "Не стреляйте в пианиста, он играет, как имеет". Тихонову поздно одевать бутцы и показывать Дзюбе, как надо забивать голы, но пожилому человеку негоже так небрежно размахивать языком.
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AtticusFinch1
1660304452
Многим из нас уже жить не хочется Все мы др.чим или др.чимся
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alefreddy
1660307956
погнался в свое время за деньгами а теперь мало кому нужен с своим запросам-это не Газпрем
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Plyash
1660315064
Тиша,вообще-то онанизм,это нормальное действо,не дрочат только умершие,ну или больные в этом плане люди,остальные этого просто не афишируют.Думаю,что Дзюба "всё испоганил" своими куриными мозгами.Бог шельму метит...Поделом дурню.
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ab15488
1660321305
британский супертяжеловес Тайсон Фьюри перед первым боем с Деонтеем Уайлдером признался в интервью, что в систему его тренировок входит 7ми разовая дрочка в день и как то ничего. не помешало ему в итоге победить, общественность от него не отвернулась и с карьерой все в порядке. А Тихонову может самому подрочить, глядишь успокоится, перестанет думать о Дзюбе
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