Александр Тихонов: «Дзюба все испоганил онанизмом. Ему надо готовиться к работе на заводе»

Видимо у Тихонова совсем мозгов нет, раз думает что он специально показывал свой ананизм на всю страну) Тренером не получится у Дзюбы? Этот дурак что, не смотрел Чемпионат Мира, где Дзюба стоял в кругу и мотивировал команду, а усатый физрук стоял как баран и смотрел в стороне?Сам то по Енисеям мотался никому на хер не нужен теперь)
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о нападающем Артеме Дзюбе.
«Он сам себе всe испоганил, когда показывал, как онанизмом занимается, это первое. Второй вопрос в том, что с его игрой, его данными, его возрастом надо быть поскромнее в выражениях. А то он говорит: я не хочу, мне мало. А теперь нисколько. То решил поехать в Турцию, но там толком не нужен.
Теперь получается так, что клубы должны ставить условия, а не он, получается, что он никому не нужен. Можем ли мы его еще в России увидеть? Вот сейчас черт его знает, кто его возьмет.
Так что Дзюбе надо готовиться идти работать на завод. Но я думаю, у него никакой специальности нет. Но в российском футболе найдут где-нибудь после карьеры для него местечко. Но не тренером, это должно быть от бога. Ну, приткнут где-нибудь», – сказал Тихонов.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Дзюба с мая пребывает в статусе свободного агента.