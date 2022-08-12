Вратарь Заболотный рассказал, каким ему запомнился Кокорин

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.
«Помню, как к нам на сборы в Турцию приехал Александр Кокорин. Выглядел очень хорошо! И мотивация, и завершение — все у него было, находился на подъеме.
Знаю Кокорина давно, еще по молодежной сборной — видел, на что он способен. И даже на этом фоне все, что я видел от Кокорина в «Сочи» — супер. Что с ним случилось дальше, уже не знаю», — сказал Заболотный.
- Кокорин и Заболотный вместе играли за «Сочи» в 2020 году.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
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