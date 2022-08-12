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    «Каким был, такой и остался». Экс-вратарь «Спартака» рассказал о характере Дзюбы

    Вратарь «Сочи» Николай Заболотный вспомнил период выступлений за «Спартак» вместе с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Дзюба каким был, такой и остался. Наглый, добивается своего всегда. Проигрывать не любил — ни на поле, ни в теннис или карты, когда мы играли на сборах. А если проигрывал, то всегда злился.

    И вообще не отмалчивался, постоянно что-то говорил, держал связь с тренером и игроками — возраст был подходящий: и не молодой, и не старый. Через Дзюбу все шло.

    В «Зените» Дзюба забивал, приносил очки своему клубу — наверное, тогда был достоин вызова в сборную. Но выбирать Карпину. Какая-то недосказанность у них есть, но при мне в «Спартаке» Артем играл, забивал, не был в чехле», — сказал Заболотный.

    • Заболотный и Дзюба вместе играли за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
    • Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      Аден 1 час назад

      «Каким был, такой и остался». Гавно то есть.

      0
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      Рейтинг: +16685

      Cleaner > Аден 49 минут назад

      Вы про Спартак?

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