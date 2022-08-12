«Каким был, такой и остался». Экс-вратарь «Спартака» рассказал о характере Дзюбы

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный вспомнил период выступлений за «Спартак» вместе с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба каким был, такой и остался. Наглый, добивается своего всегда. Проигрывать не любил — ни на поле, ни в теннис или карты, когда мы играли на сборах. А если проигрывал, то всегда злился.

И вообще не отмалчивался, постоянно что-то говорил, держал связь с тренером и игроками — возраст был подходящий: и не молодой, и не старый. Через Дзюбу все шло.

В «Зените» Дзюба забивал, приносил очки своему клубу — наверное, тогда был достоин вызова в сборную. Но выбирать Карпину. Какая-то недосказанность у них есть, но при мне в «Спартаке» Артем играл, забивал, не был в чехле», — сказал Заболотный.