«Каким был, такой и остался». Экс-вратарь «Спартака» рассказал о характере Дзюбы

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный вспомнил период выступлений за «Спартак» вместе с нападающим Артемом Дзюбой.
«Дзюба каким был, такой и остался. Наглый, добивается своего всегда. Проигрывать не любил — ни на поле, ни в теннис или карты, когда мы играли на сборах. А если проигрывал, то всегда злился.
И вообще не отмалчивался, постоянно что-то говорил, держал связь с тренером и игроками — возраст был подходящий: и не молодой, и не старый. Через Дзюбу все шло.
В «Зените» Дзюба забивал, приносил очки своему клубу — наверное, тогда был достоин вызова в сборную. Но выбирать Карпину. Какая-то недосказанность у них есть, но при мне в «Спартаке» Артем играл, забивал, не был в чехле», — сказал Заболотный.
- Заболотный и Дзюба вместе играли за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
- Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
Источник: Sport24