Капелло заявил, что Миранчук способен стать лидером «Торино»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Миранчук способен закрепиться в стартовом составе и стать лидером «Торино». Я надеюсь, что Алексей добьется успеха в Серии А.

Он показал, что является топ-игроком с очень хорошим пониманием игры», — сказал Капелло.

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.

За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Миранчук – воспитанник «Локомотива».

Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»