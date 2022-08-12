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    Капелло заявил, что Миранчук способен стать лидером «Торино»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

    «Миранчук способен закрепиться в стартовом составе и стать лидером «Торино». Я надеюсь, что Алексей добьется успеха в Серии А.

    Он показал, что является топ-игроком с очень хорошим пониманием игры», — сказал Капелло.

    • «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Миранчук – воспитанник «Локомотива».

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: Sport24

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