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    Миранчук прокомментировал переход в «Торино» из «Аталанты»

    Полузащитник Алексей Миранчук высказался о переходе из «Аталанты» в «Торино».

    «Футбол Юрича (главный тренер «Торино» – прим. «Бомбардира») мне очень нравится, он интенсивный и атакующий, и это поможет мне сразу влиться в игру команды.

    Я хорошо тренировался, не могу дождаться, чтобы начать здесь играть. Чувствую себя хорошо, прекрасно», – сказал Миранчук в интервью клубному ТВ.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

    «Аталaнта» тормозила переход Миранчука в «Торинo» – и это не в первый раз: зимой из-за Гасперини он не ушел в «Лациo»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1489

      ab15488 1 час назад

      Лехе удачи, надеюсь сможет доказать, что Гасперини и Аталанта просто не его тренер и команда

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