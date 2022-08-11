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Миранчук прокомментировал переход в «Торино» из «Аталанты»

11 августа 2022, 18:36
2

Полузащитник Алексей Миранчук высказался о переходе из «Аталанты» в «Торино».

«Футбол Юрича (главный тренер «Торино» – прим. «Бомбардира») мне очень нравится, он интенсивный и атакующий, и это поможет мне сразу влиться в игру команды.

Я хорошо тренировался, не могу дождаться, чтобы начать здесь играть. Чувствую себя хорошо, прекрасно», – сказал Миранчук в интервью клубному ТВ.

  • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
  • За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

«Аталaнта» тормозила переход Миранчука в «Торинo» – и это не в первый раз: зимой из-за Гасперини он не ушел в «Лациo»

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Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Торино Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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ab15488
1660233341
Лехе удачи, надеюсь сможет доказать, что Гасперини и Аталанта просто не его тренер и команда
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житель СПб
1660279643
Пожелаем ему удачи! Пусть хорошо играет - и потом перейдет в более крутую команду.
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