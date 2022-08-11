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    Каррера прокомментировал переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.

    «Я рад за Миранчука: «Торино» — отличный вариант для его карьеры. Там у него будет шанс по-настоящему раскрыться и показать все свои возможности. Если все пойдет как надо, «Торино» может стать для него трамплином в европейский топ-клуб.

    Теперь самое главное, чтобы он хорошо прошел адаптацию в команде и стал игроком основного состава. Тогда этот переход полностью оправдается», — сказал Каррера.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

    «Аталaнта» тормозила переход Миранчука в «Торинo» – и это не в первый раз: зимой из-за Гасперини он не ушел в «Лациo»

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    Источник: «РБ Спорт»

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