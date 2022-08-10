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    Селюк призвал проверить Юрана на полиграфе: «Результаты «Химок» – это не гениальность тренера, а покупка матчей»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал обвинения экс-тренера «Химок» Сергея Юрана в попытке организовать договорной матч.

    • Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.
    • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
    • «Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

    «Пользуясь случаем, я бы обратился в РФС и открыл дело на Юрана. Нужно провести служебное расследование, пригласить его на детектор лжи, опросить футболистов, а на этот период отстранить Юрана вообще от любой футбольной деятельности на 5 лет минимум.

    Именно такой реакции заслуживает Юран своими сегодняшним бэкграундом и шлейфов, который тянется за ним на протяжении всей его карьеры. Все это соответственно со временем вскроется, потому что это факт.

    История про «Ростов» – это пример, о котором мы знаем. А я думаю, что там ещe есть другие случаи, где не отказали.

    Возможно, в этом сезоне ему придется отдавать 6 очков каким-то другим клубам, которые ему помогли. Ну и, собственно, всем станет понятно, что результаты «Химок» – это не гениальность тренера, а банальная покупка матчей.

    Поэтому считаю, что Юран заслуживает наказания, это нужно, чтобы другим неповадно было. Да, сейчас договорняков стало меньше, но оно имеет место быть. Такие нерадивые тренеры, купив несколько матчей, пытаются попасть в тренеры «Спартака», к примеру. И ничего хорошего из этого не получается.

    А на Юране мы могли сделать показательную «порку», чтобы другим не хотелось», – сказал Селюк.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Абзац»

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    Сегодня, 16:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +131

      НикКин 13 минут назад

      А если честно то пора проверить всех людей причастных к футболу вот тут то правды столько откроется вам потом всю жизнь не отмыться

      0
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      Рейтинг: +16491

      ilichkadr 20 минут назад

      Надо надо Юрану в суд подать на Карпова. За одно и Селюка повесткой притащить в суд для дачи показаний по "фактам" изложенным в СМИ. Обоим клоунам (Карпову и Селюку) предложить пройти полиграф. Откажутся, значит врут.

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      Рейтинг: +1953

      АЛЕКС 58 23 минуты назад

      А вот и дерьмо всплыло! Селюк,не воняй,без тебя вони хватает

      0
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      Рейтинг: +4179

      Enter2006 44 минуты назад

      Ещё одно чмо толстомордое вылезло, уже всё решившее без суда и следствия...

      3
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      Рейтинг: +2287

      СвинкаСправедливости 57 минут назад

      Цирк

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