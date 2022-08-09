«Особенный клуб». Вернер попрощался с «Челси»

Нападающий Тимо Вернер попрощался с «Челси». Он вернулся в «Лейпциг».

«Сегодня заканчивается мой путь в «Челси». Я невероятно благодарен за время, проведенное в этом особенном клубе.

Хотелось бы выразить признательность одноклубникам, тренерам и персоналу и особенно болельщикам «Челси».

С нетерпением жду тот прекрасный день, когда снова сыграю на «Стэмфорд Бридж», – сказал Вернер.