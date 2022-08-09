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«Особенный клуб». Вернер попрощался с «Челси»

9 августа 2022, 20:15

Нападающий Тимо Вернер попрощался с «Челси». Он вернулся в «Лейпциг».

«Сегодня заканчивается мой путь в «Челси». Я невероятно благодарен за время, проведенное в этом особенном клубе.

Хотелось бы выразить признательность одноклубникам, тренерам и персоналу и особенно болельщикам «Челси».

С нетерпением жду тот прекрасный день, когда снова сыграю на «Стэмфорд Бридж», – сказал Вернер.

  • «Челси» получит за форварда 19,5 миллиона евро без учета бонусов.
  • В прошлом сезоне немец забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
  • В 2020 году «Челси» покупал Вернера у «Лейпцига» за 53 миллиона евро.

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Источник: твиттер Тимо Вернера
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Челси РБ Лейпциг Вернер Тимо
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