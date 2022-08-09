Терюшков: «Писарев возглавит «Химки». Надеюсь, что надолго»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил скорое назначение Николая Писарева на пост главного тренера команды.

«Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим.

Планируется, что Писарев будет взят на постоянную основу? Здесь не могу ничего сказать. Надеюсь, что на постоянную основу и надолго.

Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум», – сказал Терюшков.