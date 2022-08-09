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    Терюшков: «Писарев возглавит «Химки». Надеюсь, что надолго»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил скорое назначение Николая Писарева на пост главного тренера команды.

    «Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим.

    Планируется, что Писарев будет взят на постоянную основу? Здесь не могу ничего сказать. Надеюсь, что на постоянную основу и надолго.

    Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум», – сказал Терюшков.

    • 53-летний Писарев сменит в «Химках» Сергея Юрана.
    • Он с 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.
    • Команда из Подмосковья занимает 7-е место в РПЛ, набрав 7 очков в 4 турах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4790

      Беспонтий 11 минут назад

      " — Мать писала — на войне был? — Да не, в штабе там отсиделся, писарем... — А стрелять-то умеешь? — Водили на стрельбище..."(с)

      чудны дела твои господи и терюшкова в уе.здном городе Х

      0
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      Рейтинг: +23151

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Надеюсь, Юран объяснится с футбольной общественностью и расскажет о причинах ухода. С нетерпением буду ждать. Ну, а Писареву - успешной работы.

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      Рейтинг: +4117

      Enter2006 49 минут назад

      Терюшков - ты мудак! Напрямую пишу. Пусть банят! Е ба нат и мудак! Юран - главный тренер Химок а не ты козёл. Пе дик.

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