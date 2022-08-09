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  • Терюшков: «Писарев возглавит «Химки». Надеюсь, что надолго»

Терюшков: «Писарев возглавит «Химки». Надеюсь, что надолго»

9 августа 2022, 16:16
4

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил скорое назначение Николая Писарева на пост главного тренера команды.

«Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим.

Планируется, что Писарев будет взят на постоянную основу? Здесь не могу ничего сказать. Надеюсь, что на постоянную основу и надолго.

Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум», – сказал Терюшков.

  • 53-летний Писарев сменит в «Химках» Сергея Юрана.
  • Он с 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.
  • Команда из Подмосковья занимает 7-е место в РПЛ, набрав 7 очков в 4 турах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Писарев Николай Терюшков Роман
Комментарии (4)
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Enter2006
1660051870
Терюшков - ты мудак! Напрямую пишу. Пусть банят! Е ба нат и мудак! Юран - главный тренер Химок а не ты козёл. Пе дик.
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DOCTOR PENALTY
1660053324
Надеюсь, Юран объяснится с футбольной общественностью и расскажет о причинах ухода. С нетерпением буду ждать. Ну, а Писареву - успешной работы.
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Беспонтий
1660054106
" — Мать писала — на войне был? — Да не, в штабе там отсиделся, писарем... — А стрелять-то умеешь? — Водили на стрельбище..."(с) чудны дела твои господи и терюшкова в уе.здном городе Х
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rash1959
1660068625
Да пока клуб на госпайке сидит , такая уйня будет продолжаться . Депутат деньги не свои вкладывает, а бюджет области осваивает.
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