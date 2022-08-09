Терюшков: «Писарев возглавит «Химки». Надеюсь, что надолго»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил скорое назначение Николая Писарева на пост главного тренера команды.
«Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим.
Планируется, что Писарев будет взят на постоянную основу? Здесь не могу ничего сказать. Надеюсь, что на постоянную основу и надолго.
Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум», – сказал Терюшков.
- 53-летний Писарев сменит в «Химках» Сергея Юрана.
- Он с 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.
- Команда из Подмосковья занимает 7-е место в РПЛ, набрав 7 очков в 4 турах.
Источник: «Чемпионат»