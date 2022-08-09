Йоканович отказался сравнивать РПЛ с другими лигами: «Забудьте про Европу, думайте о себе»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об уровне РПЛ.

— Вы — опытный тренер. Какие первые впечатления от уровня футбола РПЛ в сравнении с другими чемпионатами, где работали?

— Везде нужно прикладывать усилия ради победы. Да, в РПЛ одна команда выделяется по многим показателям. Среди остальных пятнадцати каждый может обыграть каждого.

Совершенно незачем напрямую сравнивать Россию с Англией, Испанией, Италией, а «Динамо» — с «Манчестер Сити», «Реалом» или «Ювентусом». Тем более впереди сезон, в котором надо сфокусироваться на внутренних соревнованиях.

Забудьте про Европу, думайте о своей работе. Уверен, болельщикам будет интересно. В России есть индивидуально сильные футболисты, многие команды мощны физически.