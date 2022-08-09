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    Йоканович отказался сравнивать РПЛ с другими лигами: «Забудьте про Европу, думайте о себе»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об уровне РПЛ.

    — Вы — опытный тренер. Какие первые впечатления от уровня футбола РПЛ в сравнении с другими чемпионатами, где работали?

    — Везде нужно прикладывать усилия ради победы. Да, в РПЛ одна команда выделяется по многим показателям. Среди остальных пятнадцати каждый может обыграть каждого.

    Совершенно незачем напрямую сравнивать Россию с Англией, Испанией, Италией, а «Динамо» — с «Манчестер Сити», «Реалом» или «Ювентусом». Тем более впереди сезон, в котором надо сфокусироваться на внутренних соревнованиях.

    Забудьте про Европу, думайте о своей работе. Уверен, болельщикам будет интересно. В России есть индивидуально сильные футболисты, многие команды мощны физически.

    • Йоканович возглавил «Динамо» 17 июня.
    • Команда идет на 4-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11211

      Алексей З 8 минут назад

      Даже не понятно почему журналисты хотят услышать устное сравнение РПЛ с другими лигами ?
      В еврокубках мы все всё прекрасно видели, когда наши вылетали и от болгар, чехов, израильтян и даже грузин.
      Ну что вам ещё надо ?
      "Занимайтесь собой", золотые слова.

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