В «Торпедо» прокомментировали возможное увольнение Бородюка

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Александра Бородюка после матча с «Оренбургом».
— Можете ли прокомментировать информацию о Бородюке?
— То, что пишут на «Чемпионате», — ну, пусть пишут.
— То есть это слухи?
— То есть это надо звонить в «Чемпионат».
- «Торпедо» набрало одно очко в 4-х стратовых турах РПЛ.
- Это худший старт команды в истории выступлений в чемпионате России.
- Ниже «Торпедо» в РПЛ только «Урал», который пока вообще не набрал очков.
Источник: «Матч ТВ»