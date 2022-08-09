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  • В «Торпедо» прокомментировали возможное увольнение Бородюка

В «Торпедо» прокомментировали возможное увольнение Бородюка

9 августа 2022, 10:39
1

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Александра Бородюка после матча с «Оренбургом».

— Можете ли прокомментировать информацию о Бородюке?

— То, что пишут на «Чемпионате», — ну, пусть пишут.

— То есть это слухи?

— То есть это надо звонить в «Чемпионат».

  • «Торпедо» набрало одно очко в 4-х стратовых турах РПЛ.
  • Это худший старт команды в истории выступлений в чемпионате России.
  • Ниже «Торпедо» в РПЛ только «Урал», который пока вообще не набрал очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо Бородюк Александр
Комментарии (1)
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Nerlinger
1660036928
Латиносов и Сербов закупайте, а не Бородюка выгоняйте !!!
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