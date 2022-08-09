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    В «Торпедо» прокомментировали возможное увольнение Бородюка

    Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Александра Бородюка после матча с «Оренбургом».

    — Можете ли прокомментировать информацию о Бородюке?

    — То, что пишут на «Чемпионате», — ну, пусть пишут.

    — То есть это слухи?

    — То есть это надо звонить в «Чемпионат».

    • «Торпедо» набрало одно очко в 4-х стратовых турах РПЛ.
    • Это худший старт команды в истории выступлений в чемпионате России.
    • Ниже «Торпедо» в РПЛ только «Урал», который пока вообще не набрал очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2755

      Nerlinger 17 минут назад

      Латиносов и Сербов закупайте, а не Бородюка выгоняйте !!!

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