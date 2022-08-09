В «Торпедо» прокомментировали возможное увольнение Бородюка

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Александра Бородюка после матча с «Оренбургом».

— Можете ли прокомментировать информацию о Бородюке?

— То, что пишут на «Чемпионате», — ну, пусть пишут.

— То есть это слухи?

— То есть это надо звонить в «Чемпионат».