Новичок ЦСКА Зделар поделился первыми впечатлениями о России

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о переезде в Россию.
– Какие у вас первые впечатления о России?
– Это огромная страна, Москва – огромный город. В нем людей живет больше, чем во всей Сербии, наверное. С Белградом сложно сравнивать – город тоже немаленький, но, конечно, не такой как Москва.
Я здесь всего неделю, пока сложно что-то говорить, но пробки в Москве и Белграде почти одинаковые. Когда еду здесь на машине, понимаю, что город просто очень большой, но мне еще предстоит познакомиться с ним ближе.
- Зделар после трансфера из «Партизана» дважды вышел в ЦСКА на замену.
- ЦСКА делит первое место в РПЛ со «Спартаком».
- Следующий соперник – «Зенит».
Источник: Sport24