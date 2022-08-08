Новичок ЦСКА Зделар поделился первыми впечатлениями о России

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о переезде в Россию.

– Какие у вас первые впечатления о России?

– Это огромная страна, Москва – огромный город. В нем людей живет больше, чем во всей Сербии, наверное. С Белградом сложно сравнивать – город тоже немаленький, но, конечно, не такой как Москва.

Я здесь всего неделю, пока сложно что-то говорить, но пробки в Москве и Белграде почти одинаковые. Когда еду здесь на машине, понимаю, что город просто очень большой, но мне еще предстоит познакомиться с ним ближе.