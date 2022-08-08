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    Новичок ЦСКА Зделар поделился первыми впечатлениями о России

    Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о переезде в Россию.

    – Какие у вас первые впечатления о России?

    – Это огромная страна, Москва – огромный город. В нем людей живет больше, чем во всей Сербии, наверное. С Белградом сложно сравнивать – город тоже немаленький, но, конечно, не такой как Москва.

    Я здесь всего неделю, пока сложно что-то говорить, но пробки в Москве и Белграде почти одинаковые. Когда еду здесь на машине, понимаю, что город просто очень большой, но мне еще предстоит познакомиться с ним ближе.

    • Зделар после трансфера из «Партизана» дважды вышел в ЦСКА на замену.
    • ЦСКА делит первое место в РПЛ со «Спартаком».
    • Следующий соперник – «Зенит».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11206

      Алексей З 2 часа назад

      Ну что во все времена отмечали в России ?
      Дураки ( журналисты ) и дороги. Наверно после тура спортивному изданию и сказать нечего.

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