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    РПЛ. «Динамо» победило «Крылья» и поднялось на четвертое место

    «Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче 4-го тура РПЛ – 2:0. Голы забили Роберто Фернандес и Вячеслав Грулев.

    Московская команда набрала восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Крылья» идут десятыми (4 очка).

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Фернандес, 13; Грулев, 60.

    Крылья Советов: Ломаев, Евгеньев (Барач, 72), Горшков, Солдатенков, Бейл (Гапонов, 87), Витюгов, Соколов (Хубулов, 72), Ежов, Коваленко, Глушенков (Липовой, 86), Цыпченко (Шитов, 72).

    Динамо: Шунин, Паршивлюк (Гладышев, 86), Сазонов, Фернандес, Скопинцев (Макаров, 74), Лесовой (Карапузов, 75), Моро, Гонгадзе, Смолов, Грулев, Тюкавин (Лаксальт, 59).

    Предупреждения: Витюгов, 19 – Фернандес, 54; Паршивлюк, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7330

      BarStep 4 минуты назад

      Так понимаю прошлогодняя сказка КС,
      всё, закончилась!?

      0
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      Рейтинг: +1906

      Bozigit 44 минуты назад

      Крылья не приятно удивили

      0
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      Рейтинг: +530

      semm 45 минут назад

      Циркача Ломаева в запас срочно; а то возомнил себя новым Яшиным и надо остудить паренька! Хорошая команда Крылья, но мудаков полна команда

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