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РПЛ. «Динамо» победило «Крылья» и поднялось на четвертое место

7 августа 2022, 19:27
5

«Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче 4-го тура РПЛ – 2:0. Голы забили Роберто Фернандес и Вячеслав Грулев.

Московская команда набрала восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Крылья» идут десятыми (4 очка).

Россия. РПЛ. 4-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандес, 13; Грулев, 60.

Крылья Советов: Ломаев, Евгеньев (Барач, 72), Горшков, Солдатенков, Бейл (Гапонов, 87), Витюгов, Соколов (Хубулов, 72), Ежов, Коваленко, Глушенков (Липовой, 86), Цыпченко (Шитов, 72).

Динамо: Шунин, Паршивлюк (Гладышев, 86), Сазонов, Фернандес, Скопинцев (Макаров, 74), Лесовой (Карапузов, 75), Моро, Гонгадзе, Смолов, Грулев, Тюкавин (Лаксальт, 59).

Предупреждения: Витюгов, 19 – Фернандес, 54; Паршивлюк, 82.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (5)
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semm
1659890306
Циркача Ломаева в запас срочно; а то возомнил себя новым Яшиным и надо остудить паренька! Хорошая команда Крылья, но мудаков полна команда
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Bozigit
1659890353
Крылья не приятно удивили
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BarStep
1659892744
Так понимаю прошлогодняя сказка КС, всё, закончилась!?
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alex1951
1659894345
Ну,что сказать ,ну ,что сказать устроило Динамо..... Советским Крылышкам подрезали крылья...))) Да и Зенит -не в зените..... И Спартак ,тоже вот Федунчика нах и началось)))
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zigbert
1659941764
Игра получилась равной. Динамовцам удалось использовать свои моменты и в обороне отыграли надежно. Динамо с победой!
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