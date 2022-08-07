РПЛ. «Динамо» победило «Крылья» и поднялось на четвертое место

«Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче 4-го тура РПЛ – 2:0. Голы забили Роберто Фернандес и Вячеслав Грулев.

Московская команда набрала восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Крылья» идут десятыми (4 очка).

Россия. РПЛ. 4-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандес, 13; Грулев, 60.

Крылья Советов: Ломаев, Евгеньев (Барач, 72), Горшков, Солдатенков, Бейл (Гапонов, 87), Витюгов, Соколов (Хубулов, 72), Ежов, Коваленко, Глушенков (Липовой, 86), Цыпченко (Шитов, 72).

Динамо: Шунин, Паршивлюк (Гладышев, 86), Сазонов, Фернандес, Скопинцев (Макаров, 74), Лесовой (Карапузов, 75), Моро, Гонгадзе, Смолов, Грулев, Тюкавин (Лаксальт, 59).

Предупреждения: Витюгов, 19 – Фернандес, 54; Паршивлюк, 82.

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