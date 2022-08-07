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    «Он нихрена не разбирается в футболе. Почему его зовут в «Спартак»?». Экс-агент Абрамов – о Хачатурянце

    Бывший агент Владимир Абрамов не согласен, что Ашот Хачатурянц готов к управлению «Спартаком».

    «Нихрена Хачатурянц не разбирается в футболе. Не знаю, почему его зовут в «Спартак». Не знаю, почему его выбрали. Чего он такого сделал в РПЛ, что в него поверил «Спартак»?» – сказал Абрамов.

    • Хачатурянц до этого лета возглавлял РПЛ.
    • Сейчас Хачатурянц в футболе не работает.
    • С 2004 года «Спартаком» руководит Леонид Федун.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25400

      vladimir-7 55 минут назад

      Где деньги, там и Хачатурянц. Ашот хорошо знает кому и сколько давать, а главное,
      где брать, вот для этого в спартак и идет.

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      Рейтинг: +50

      ScarlettOgusania > vladimir-7 23 минуты назад

      Хачатурянца зовут в Спартак именно за перечисленные тобой качества, так и есть! Самое главное, что он знает, где брать!!!

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      Рейтинг: +7447

      серега кашин 57 минут назад

      Абрамова жаба душит что его не завут никуда

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