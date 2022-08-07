«Он нихрена не разбирается в футболе. Почему его зовут в «Спартак»?». Экс-агент Абрамов – о Хачатурянце

Бывший агент Владимир Абрамов не согласен, что Ашот Хачатурянц готов к управлению «Спартаком».

«Нихрена Хачатурянц не разбирается в футболе. Не знаю, почему его зовут в «Спартак». Не знаю, почему его выбрали. Чего он такого сделал в РПЛ, что в него поверил «Спартак»?» – сказал Абрамов.