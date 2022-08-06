Зделар: «У РПЛ отличный уровень»

Новичок ЦСКА Саша Зделар оценил уровень чемпионата России. Серба он устраивает.
«Да, у меня есть личные цели на сезон, но команда – прежде всего. Задачи ЦСКА я ставлю превыше всего.
У чемпионата России отличный уровень, он выше, чем в Сербии. Здесь тяжелее играть, чем у меня на родине. Здесь очень много больших клубов, это придает трудности», – сказал опорник.
- Зделар после трансфера из «Партизана» дважды вышел в ЦСКА на замену.
- ЦСКА лидирует в РПЛ.
- Следующий соперник – «Зенит».
Источник: телеграм-канал Metaratings