Зделар: «У РПЛ отличный уровень»

Новичок ЦСКА Саша Зделар оценил уровень чемпионата России. Серба он устраивает.

«Да, у меня есть личные цели на сезон, но команда – прежде всего. Задачи ЦСКА я ставлю превыше всего.

У чемпионата России отличный уровень, он выше, чем в Сербии. Здесь тяжелее играть, чем у меня на родине. Здесь очень много больших клубов, это придает трудности», – сказал опорник.