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    Смородская: «Всему руководству «Локомотива» нужно уйти в отставку»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила старт команды в РПЛ. После четырех туров у москвичей два очка.

    «Локомотив» находится там, куда руководство завело команду. Первое, что нужно сделать – всем уйти в отставку: Владимиру Леонченко, Томасу Цорну. Кто у них главный тренер, они так и не разобрались. Кто-то должен отвечать за такие результаты.

    Никто сейчас не сможет помочь «Локомотиву». Просто нормальная, логичная обстановка, никаких чудес не надо. В команде творится черт знает что. Зачем отпустили Мацея Рыбуса и взяли Ивана Игнатьева?» – сказала Смородская.

    • Сегодня в 4-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:3).
    • Следующий соперник «Локомотива» – «Крылья Советов» (13 августа).
    • При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.

    Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    06.08.2022 23:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4615

      PAREVG. 50 минут назад

      ДА, ТОЛЬКО ТАК.
      Наверное первый раз с ней полностью согласен.

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