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  • Смородская: «Всему руководству «Локомотива» нужно уйти в отставку»

Смородская: «Всему руководству «Локомотива» нужно уйти в отставку»

6 августа 2022, 23:07
7

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила старт команды в РПЛ. После четырех туров у москвичей два очка.

«Локомотив» находится там, куда руководство завело команду. Первое, что нужно сделать – всем уйти в отставку: Владимиру Леонченко, Томасу Цорну. Кто у них главный тренер, они так и не разобрались. Кто-то должен отвечать за такие результаты.

Никто сейчас не сможет помочь «Локомотиву». Просто нормальная, логичная обстановка, никаких чудес не надо. В команде творится черт знает что. Зачем отпустили Мацея Рыбуса и взяли Ивана Игнатьева?» – сказала Смородская.

  • Сегодня в 4-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:3).
  • Следующий соперник «Локомотива» – «Крылья Советов» (13 августа).
  • При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.

Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (7)
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PAREVG.
1659817692
ДА, ТОЛЬКО ТАК. Наверное первый раз с ней полностью согласен.
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Iskander_17
1659842885
Молодец,всё правильно говорит
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balam
1659844581
баба дело говорит
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vladimir-7
1659847759
Ольга Смородская права, ещё Крылья Советов обуют Локо и можно их увольнять без содержания.
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zigbert
1659850497
Рыбус для Локомотива не такая уж большая потеря а вот по приобретению Игнатева есть вопросы.
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Иван Петров 1986
1659852655
Правильно ! Там где появляется цорн - там дело труба.
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Александр.Т.
1659855274
Стратегия немца идёт по плану что немцу хорошо (бабки в кломане не хилые) то русскому смерть(фк локомотиву),модет немцы ещё Белозёрова разведет,на бабло еще на пару миллиардов и опять простые работники остануться без новогоднтх премий и без так называемой Безаварийки
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