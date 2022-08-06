Смородская: «Всему руководству «Локомотива» нужно уйти в отставку»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила старт команды в РПЛ. После четырех туров у москвичей два очка.

«Локомотив» находится там, куда руководство завело команду. Первое, что нужно сделать – всем уйти в отставку: Владимиру Леонченко, Томасу Цорну. Кто у них главный тренер, они так и не разобрались. Кто-то должен отвечать за такие результаты.

Никто сейчас не сможет помочь «Локомотиву». Просто нормальная, логичная обстановка, никаких чудес не надо. В команде творится черт знает что. Зачем отпустили Мацея Рыбуса и взяли Ивана Игнатьева?» – сказала Смородская.

Сегодня в 4-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:3).

Следующий соперник «Локомотива» – «Крылья Советов» (13 августа).

При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.

Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте