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РПЛ. ЦСКА разгромил «Факел» и вышел в лидеры

6 августа 2022, 19:28
36

ЦСКА в четвертом туре РПЛ крупно обыграл «Факел». По ходу встречи воронежцы вели в счете после гола Георгия Гонгадзе.

Москвичи вышли в лидеры таблицы. У «Факела» после четырех туров два очка.

Команды сыграли в высшем дивизионе впервые с 2001 года.

Россия. РПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж) – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гонгадзе, 42 (с пенальти); 1:1 – Кучаев, 58; 2:1 – Медина, 70; 3:1 – Чалов, 72; 4:1 – Карраскаль, 83.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Мендес, 88), Обляков (Мойзес, 33), Мухин (Зделар, 75), Зайнутдинов, Медина (Ермаков, 88), Карраскаль, Гайич, Чалов (Яковлев, 88).

«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин (Ивахнов, 78), Черов (Магаль, 46), Акбашев, Альшин, Дмитриев (Мендель, 46), Квеквескири (Шаваев, 71), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 62).

Предупреждения: Мухин, 56 – Гонгадзе, 45+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Факел
Комментарии (36)
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Skull_Boy
1659803784
Не зря Гинер пытался подписать Карраскаля 1,5 сезона
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Ill Ich
1659803805
Суровый урок. Видимо, одной воронежской наглости для успеха всё-же маловато.
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АЛЕКС 58
1659804021
С победой,ЦСКА!
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Красногвардейчик
1659804054
Браво ребятки, не смотря на левый пенальти от судей, смогли собраться....Факелу респект, хорошая команда
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664
1659804348
Не расстраивайтесь, будут ещё победы у Воронежа! Моё уважение факелонам, вас прекрасно было слышно во время всей трансляции. Даже на 87 минуте не унывали. удачи в дальнейших играх!
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ААМ
1659804587
ЦСКА с заслуженной победой, а Факелу не чадить, а гореть.
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gennadiy
1659804860
цска с победой, так держать.
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Аvеngеr
1659805266
Где Зарема с комментариями "кто на 1 месте" ?
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prtcs
1659805390
Если будут так играть всегда, как во втором тайме сегодня, только благодарность.
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SPACE TRUCKIN
1659814909
Цска напомнил во втором тайме Баварию в недавнем матче с Айнрахт - быстрые,легконогие,выцарапывающие мячи...интересная интрига будет в ЧР- Зениту нелегко будет отстоять титул...
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