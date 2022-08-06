РПЛ. ЦСКА разгромил «Факел» и вышел в лидеры

ЦСКА в четвертом туре РПЛ крупно обыграл «Факел». По ходу встречи воронежцы вели в счете после гола Георгия Гонгадзе.

Москвичи вышли в лидеры таблицы. У «Факела» после четырех туров два очка.

Команды сыграли в высшем дивизионе впервые с 2001 года.

Россия. РПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж) – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гонгадзе, 42 (с пенальти); 1:1 – Кучаев, 58; 2:1 – Медина, 70; 3:1 – Чалов, 72; 4:1 – Карраскаль, 83.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Мендес, 88), Обляков (Мойзес, 33), Мухин (Зделар, 75), Зайнутдинов, Медина (Ермаков, 88), Карраскаль, Гайич, Чалов (Яковлев, 88).

«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин (Ивахнов, 78), Черов (Магаль, 46), Акбашев, Альшин, Дмитриев (Мендель, 46), Квеквескири (Шаваев, 71), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 62).

Предупреждения: Мухин, 56 – Гонгадзе, 45+1.

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