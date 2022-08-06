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    РПЛ. ЦСКА разгромил «Факел» и вышел в лидеры

    ЦСКА в четвертом туре РПЛ крупно обыграл «Факел». По ходу встречи воронежцы вели в счете после гола Георгия Гонгадзе.

    Москвичи вышли в лидеры таблицы. У «Факела» после четырех туров два очка.

    Команды сыграли в высшем дивизионе впервые с 2001 года.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж) – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гонгадзе, 42 (с пенальти); 1:1 – Кучаев, 58; 2:1 – Медина, 70; 3:1 – Чалов, 72; 4:1 – Карраскаль, 83.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев (Мендес, 88), Обляков (Мойзес, 33), Мухин (Зделар, 75), Зайнутдинов, Медина (Ермаков, 88), Карраскаль, Гайич, Чалов (Яковлев, 88).

    «Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин (Ивахнов, 78), Черов (Магаль, 46), Акбашев, Альшин, Дмитриев (Мендель, 46), Квеквескири (Шаваев, 71), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 62).

    Предупреждения: Мухин, 56 – Гонгадзе, 45+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии32
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      Рейтинг: +25394

      vladimir-7 5 минут назад

      Тренерский штаб, команду ЦСКА и всех армейцев с уверенной победой команды.

      0
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      Рейтинг: +101

      Бывалый1488 32 минуты назад

      Что не говори, а Факел ещё наведет шороху в рпл! Состав у них слабоват конечно, но игру видят, тактика есть, напор... Многим этого не хватает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      prtcs 33 минуты назад

      Если будут так играть всегда, как во втором тайме сегодня, только благодарность.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -7

      Аvеngеr 35 минут назад

      Где Зарема с комментариями "кто на 1 месте" ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +404

      gennadiy 42 минуты назад

      цска с победой, так держать.

      4
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      Рейтинг: +3951

      ААМ 47 минут назад

      ЦСКА с заслуженной победой, а Факелу не чадить, а гореть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1017

      ZAITZEFF2011 48 минут назад

      Провалив первый тайм с Факелом в следующей игре ЦСКА рассчитывать на положительный результат будет сложно.

      0
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      Рейтинг: +7327

      BarStep 48 минут назад

      Не, ну с такой фамилией у вратаря, Воронежу фарта не будет..
      Думайте..
      Есть только два варианта..

      0
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      Рейтинг: +2034

      Semushkin Roman Valerievi 51 минуту назад

      Не расстраивайтесь, будут ещё победы у Воронежа! Моё уважение факелонам, вас прекрасно было слышно во время всей трансляции. Даже на 87 минуте не унывали. удачи в дальнейших играх!

      3
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      Рейтинг: +695

      SpartakMoskwa 51 минуту назад

      Победа на классе и не как иначе, но Факел старался

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