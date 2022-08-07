Федотов разрешил игрокам ЦСКА выпить пива после разгрома «Факела»

Зачем вообще туда пускают журналюг. Из ничего могут "раздуть" всякую Х...ню
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой в раздевалке после матча четвертого тура РПЛ против «Факела» (4:1).
«Без мужиков и характера футбол не играется. Хорошее начало, потом что‑то засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело.
Еще раз говорим: характер, характер, характер. По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде! Вторую – отставить. Всe, браво, ребят!» – сказал Федотов.
- ЦСКА лидирует в таблице.
- Следующий соперник – «Зенит» (13 августа).
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.