Федотов разрешил игрокам ЦСКА выпить пива после разгрома «Факела»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой в раздевалке после матча четвертого тура РПЛ против «Факела» (4:1).

«Без мужиков и характера футбол не играется. Хорошее начало, потом что‑то засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело.

Еще раз говорим: характер, характер, характер. По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде! Вторую – отставить. Всe, браво, ребят!» – сказал Федотов.