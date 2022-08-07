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    Федотов разрешил игрокам ЦСКА выпить пива после разгрома «Факела»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой в раздевалке после матча четвертого тура РПЛ против «Факела» (4:1).

    «Без мужиков и характера футбол не играется. Хорошее начало, потом что‑то засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело.

    Еще раз говорим: характер, характер, характер. По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде! Вторую – отставить. Всe, браво, ребят!» – сказал Федотов.

    • ЦСКА лидирует в таблице.
    • Следующий соперник – «Зенит» (13 августа).
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11181

      Алексей З 36 минут назад

      Зачем вообще туда пускают журналюг. Из ничего могут "раздуть" всякую Х...ню

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