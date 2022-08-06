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    Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после победы над «Уралом» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ. Он остался недоволен реализацией голевых моментов московской команды.

    «Хорошая победа сегодня. Но хочется сказать, что такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то еще. Надо было побеждать «Урал» с более крупным счетом, легкое напряжение сохранялось на протяжении всего матча», – сказал Федун.

    • «Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 3 очка.
    • Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».

    «Спартак» снова победил в РПЛ. Почему он такой яркий на старте сезона

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11966

      DeStar 42 минуты назад

      да, к сожалению реализацию тренер не подправит ,если игрок в условные 30 лет не научился реализовывать)

      0
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      Рейтинг: +32393

      oyabun 45 минут назад

      Надесь как то донесёт свои слова до игроков. Это ведь не первая игра с такой реализацией.

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      Рейтинг: +32470

      VVM1964 1 час назад

      Всё верно сказал !!!

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