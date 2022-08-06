Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после победы над «Уралом» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ. Он остался недоволен реализацией голевых моментов московской команды.

«Хорошая победа сегодня. Но хочется сказать, что такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то еще. Надо было побеждать «Урал» с более крупным счетом, легкое напряжение сохранялось на протяжении всего матча», – сказал Федун.

«Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 3 очка.

Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».

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