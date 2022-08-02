Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич: «Спартак» и Федун максимально близки к тому, чтобы расстаться»

Генич: «Спартак» и Федун максимально близки к тому, чтобы расстаться»

2 августа 2022, 12:58
15

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака».

– Верите, что Федун покинет клуб?

– Конечно, да. Ситуация кардинально изменилась. Я не верил, что Леонид Арнольдович отдаст управление клубом болельщикам. Это было пафосно, и слишком наивно верить во все это. Нынешняя ситуация развернулась на все 360 градусов для Федуна, его семьи.

«Спартак» и Федун максимально близки к тому, чтобы расстаться. Все эти заявления Заремы, которые она дала до появления пятого ребенка, демонстративно показывали, что «Спартаку» становится сложнее вкладывать деньги и для владельцев это становится менее интересно.

Из высказываний можно сделать вывод, что чемпион для них известен, нет еврокубков. Недавно Леонид Арнольдович ушел из «Лукойла» и, казалось бы, сейчас «Спартак» должен доставлять удовольствие, но ради чего.

Еще не понравилась формулировка по Каттани, якобы он должен уйти в ту среду, где станет полезен. Тут был намек на то, что Лука в России – белая ворона. Он же с таким статусом работал и работает в «ПСЖ», а в РПЛ челядь.

Из этого всего складывается общая картина: нет еврокубков, а соответственно, возможности заработать кроме как на телевидении, рекламодателях. Потом происходит опустошение. Все эти разговоры небеспочвенны.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Сообщалось, что его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

Еще по теме:
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики 1
Мнение Федуна о шансах «Спартака» стать чемпионом РПЛ 3
Карпин сделал выбор между Галицким и Федуном 13
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Генич Константин
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Untitled-1
1659435205
Развернулась на 360 градусов. ну ок.
Ответить
JTherry
1659435254
"ничто не вечно под луной"... Миллер тоже не вечен: перекушает коньячка на корпоративе и - Шопен зазвучит над Лахта-центром...
Ответить
aaaaahhhh
1659435498
с таким прогнозом у нас скоро один газпром играть будет, сам с собой:))
Ответить
Mariner
1659436923
Не дай бог Федун свалит!!! Ща спам - это цирк с клоунами и если Федун уйдёт, то над чем мы угарать будем!? Ща так угарно тупым сектантам тыкать в чушь, которую несёт руководство и они затыкаются, потому что сами понимают, что это позорище. ))) Многие наверняка бросили эту свинотную секту из-за Федуна и превратились из сви ней обратно в людей, тем самым став умнее и наладив жизнь в обществе. Так что нет, Федун наше всё! До полного развала спартачка и отрезвления свинотных сектантов )))
Ответить
neim
1659437048
Жаль, весёлый человек ))).
Ответить
САДЫЧОК
1659437108
Эта инфа , для тех , кто с пеной у рта верил , что Федун владелец клуба ! Он менеджер !
Ответить
gor77
1659438714
Эх, обидно будет, если этот многолетний сериал "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть" закончится!!! Ждём-с финальные серии! Если они вообще будут!)))))))
Ответить
нейтральныйкакникто
1659440617
Нынешняя ситуация развернулась на все 360 градусов для Федуна, его семьи.--------Двигаться и развернуться на 360 градусов -это движение в том же направлении, а вот развернуться на 180 - это прямо противоположное движение. Что хотел этим сказать Генич?? Блеснуть умной фразой??????- ДЕБИЛ!!!!! Ну сказал бы 90, 180, 270, - так бы хоть в тему дальше базарил.А вообще-то , ФЕДУН и владелец и президент ФК Спартак , и с какой темой он собирается расстаться? С должностью или с собственностью? Генич , выскажись в этом направлении, если тебе что-то действительно известно , а не бабушка одна знакомая сказала , продавая жареные семечки на рынке.
Ответить
АЛЕКС 58
1659444647
Как бы с Геничем расстаться!? Надоел как комментатор. Тупые шутки,прогнозы,когда заводит речь о Зените,ссытся от восторга. Обо всём,кроме игры.
Ответить
alefreddy
1659453447
ничего команда выстоит все эти невзгоды
Ответить
Главные новости
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
2
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
2
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
1
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
9
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
15
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
6
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
9
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
14
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
6
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
9
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+