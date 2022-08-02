Генич: «Спартак» и Федун максимально близки к тому, чтобы расстаться»

Нынешняя ситуация развернулась на все 360 градусов для Федуна, его семьи.--------Двигаться и развернуться на 360 градусов -это движение в том же направлении, а вот развернуться на 180 - это прямо противоположное движение. Что хотел этим сказать Генич?? Блеснуть умной фразой??????- ДЕБИЛ!!!!! Ну сказал бы 90, 180, 270, - так бы хоть в тему дальше базарил.А вообще-то , ФЕДУН и владелец и президент ФК Спартак , и с какой темой он собирается расстаться? С должностью или с собственностью? Генич , выскажись в этом направлении, если тебе что-то действительно известно , а не бабушка одна знакомая сказала , продавая жареные семечки на рынке.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака».
– Верите, что Федун покинет клуб?
– Конечно, да. Ситуация кардинально изменилась. Я не верил, что Леонид Арнольдович отдаст управление клубом болельщикам. Это было пафосно, и слишком наивно верить во все это. Нынешняя ситуация развернулась на все 360 градусов для Федуна, его семьи.
«Спартак» и Федун максимально близки к тому, чтобы расстаться. Все эти заявления Заремы, которые она дала до появления пятого ребенка, демонстративно показывали, что «Спартаку» становится сложнее вкладывать деньги и для владельцев это становится менее интересно.
Из высказываний можно сделать вывод, что чемпион для них известен, нет еврокубков. Недавно Леонид Арнольдович ушел из «Лукойла» и, казалось бы, сейчас «Спартак» должен доставлять удовольствие, но ради чего.
Еще не понравилась формулировка по Каттани, якобы он должен уйти в ту среду, где станет полезен. Тут был намек на то, что Лука в России – белая ворона. Он же с таким статусом работал и работает в «ПСЖ», а в РПЛ челядь.
Из этого всего складывается общая картина: нет еврокубков, а соответственно, возможности заработать кроме как на телевидении, рекламодателях. Потом происходит опустошение. Все эти разговоры небеспочвенны.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Сообщалось, что его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.