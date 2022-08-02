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    Генич: «Спартак» и Федун максимально близки к тому, чтобы расстаться»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака».

    – Верите, что Федун покинет клуб?

    – Конечно, да. Ситуация кардинально изменилась. Я не верил, что Леонид Арнольдович отдаст управление клубом болельщикам. Это было пафосно, и слишком наивно верить во все это. Нынешняя ситуация развернулась на все 360 градусов для Федуна, его семьи.

    «Спартак» и Федун максимально близки к тому, чтобы расстаться. Все эти заявления Заремы, которые она дала до появления пятого ребенка, демонстративно показывали, что «Спартаку» становится сложнее вкладывать деньги и для владельцев это становится менее интересно.

    Из высказываний можно сделать вывод, что чемпион для них известен, нет еврокубков. Недавно Леонид Арнольдович ушел из «Лукойла» и, казалось бы, сейчас «Спартак» должен доставлять удовольствие, но ради чего.

    Еще не понравилась формулировка по Каттани, якобы он должен уйти в ту среду, где станет полезен. Тут был намек на то, что Лука в России – белая ворона. Он же с таким статусом работал и работает в «ПСЖ», а в РПЛ челядь.

    Из этого всего складывается общая картина: нет еврокубков, а соответственно, возможности заработать кроме как на телевидении, рекламодателях. Потом происходит опустошение. Все эти разговоры небеспочвенны.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Сообщалось, что его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1246

      нейтральныйкакникто 14 минут назад

      Нынешняя ситуация развернулась на все 360 градусов для Федуна, его семьи.--------Двигаться и развернуться на 360 градусов -это движение в том же направлении, а вот развернуться на 180 - это прямо противоположное движение. Что хотел этим сказать Генич?? Блеснуть умной фразой??????- ДЕБИЛ!!!!! Ну сказал бы 90, 180, 270, - так бы хоть в тему дальше базарил.А вообще-то , ФЕДУН и владелец и президент ФК Спартак , и с какой темой он собирается расстаться? С должностью или с собственностью? Генич , выскажись в этом направлении, если тебе что-то действительно известно , а не бабушка одна знакомая сказала , продавая жареные семечки на рынке.

      0
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      Рейтинг: +4349

      mopecekca 29 минут назад

      Генич, тебя же просили не сувать нос в дела команды...забывать стали?

      1
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      Рейтинг: +1699

      gor77 46 минут назад

      Эх, обидно будет, если этот многолетний сериал "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть" закончится!!!
      Ждём-с финальные серии!
      Если они вообще будут!)))))))

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      Рейтинг: +16787

      житель СПб 1 час назад

      Тяжелый развод... Но после него Спартак выздоровеет.

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      Рейтинг: +9378

      САДЫЧОК 1 час назад

      Эта инфа , для тех , кто с пеной у рта верил , что Федун владелец клуба ! Он менеджер !

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      Рейтинг: +4863

      neim 1 час назад

      Жаль, весёлый человек ))).

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      Рейтинг: +1312

      Mariner 1 час назад

      Не дай бог Федун свалит!!! Ща спам - это цирк с клоунами и если Федун уйдёт, то над чем мы угарать будем!? Ща так угарно тупым сектантам тыкать в чушь, которую несёт руководство и они затыкаются, потому что сами понимают, что это позорище. ))) Многие наверняка бросили эту свинотную секту из-за Федуна и превратились из сви ней обратно в людей, тем самым став умнее и наладив жизнь в обществе. Так что нет, Федун наше всё! До полного развала спартачка и отрезвления свинотных сектантов )))

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      Рейтинг: +176

      rac531 1 час назад

      Фуенич прав.

      САЛИХОВА уже объявила состав руководства:
      Червиченко - президент,
      Смородская – вице-президент,
      Ловчев и Лоз - члены Совета директоров,
      Губерниев пиар-директор,
      тренер - Мостовой
      https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/01/18243770.shtml

      2
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      Рейтинг: +14679

      Fusballer > rac531 55 минут назад

      Дзюба - капитан!

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      Рейтинг: +3354

      aaaaahhhh 1 час назад

      с таким прогнозом у нас скоро один газпром играть будет, сам с собой:))

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      Рейтинг: +24332

      JTherry 1 час назад

      "ничто не вечно под луной"... Миллер тоже не вечен: перекушает коньячка на корпоративе и - Шопен зазвучит над Лахта-центром...

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