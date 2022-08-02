Генич: «Спартак» и Федун максимально близки к тому, чтобы расстаться»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака».

– Верите, что Федун покинет клуб?

– Конечно, да. Ситуация кардинально изменилась. Я не верил, что Леонид Арнольдович отдаст управление клубом болельщикам. Это было пафосно, и слишком наивно верить во все это. Нынешняя ситуация развернулась на все 360 градусов для Федуна, его семьи.

«Спартак» и Федун максимально близки к тому, чтобы расстаться. Все эти заявления Заремы, которые она дала до появления пятого ребенка, демонстративно показывали, что «Спартаку» становится сложнее вкладывать деньги и для владельцев это становится менее интересно.

Из высказываний можно сделать вывод, что чемпион для них известен, нет еврокубков. Недавно Леонид Арнольдович ушел из «Лукойла» и, казалось бы, сейчас «Спартак» должен доставлять удовольствие, но ради чего.

Еще не понравилась формулировка по Каттани, якобы он должен уйти в ту среду, где станет полезен. Тут был намек на то, что Лука в России – белая ворона. Он же с таким статусом работал и работает в «ПСЖ», а в РПЛ челядь.

Из этого всего складывается общая картина: нет еврокубков, а соответственно, возможности заработать кроме как на телевидении, рекламодателях. Потом происходит опустошение. Все эти разговоры небеспочвенны.