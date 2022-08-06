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    Мусаев назвал двух российских тренеров, способных успешно работать в Европе

    Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал, кто из его коллег, работающих в РПЛ, готов возглавить европейскую команду.

    – Российских тренеров за рубежом практически нет. Вы, Черчесов, Адиев в сборной Казахстана, Чернышов в Индии, Черышев в Андорре. Почему так мало, если наша тренерская школа остается на высоком уровне?

    – Трудно ответить. Возможно, у нас в России все хорошо, и почти все остаются работать здесь. Возможно, ограничивающим фактором является знание языков.

    Согласен с вами, что по уровню ряд российских тренеров из РПЛ добились бы хороших результатов в Европе.

    Пример – Саламыч, который успешно работал в Польше и Венгрии, дважды выигрывал чемпионат и Кубок.

    – Назовите этих тренеров из РПЛ.

    – Точно Семак и Карпин.

    – Федотов?

    – Возможно.

    • Семак – главный тренер «Зенита». Он выиграл с командой 4 чемпионства подряд.
    • Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
    • Федотов этим летом перешел в ЦСКА из «Сочи».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7454

      mihail200606 31 минуту назад

      Ну навряд ли семак..карпин че то пытался делать...слуцкий может ещё..

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      Рейтинг: +32371

      oyabun 1 час назад

      Насчёт Семака смешно! Его игры в Еврокубках за него говорят, что это за тренер. А успехи в России - не заслуга тренера, а всего лишь следствие пропасти между Зенитом и остальными по финансированию и как следствие составу

      3
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      Рейтинг: +5748

      GoldPlayFIFARus9 > oyabun 1 час назад

      Тоже так думаю, Семак слабоват как тренер. На уровне России с хорошим бюджетом может что-то показывать, но Еврокубки показали истинную силу. Если бы он с условной Уфой что-то показал, тогда был бы разговор, а так... С сильными игроками даже я бы мог побороться за золото)))

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      Рейтинг: +7326

      BarStep 1 час назад

      Ну если сказал Мусаев!!

      Серёжа и Валера вздрогнули..)

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      Рейтинг: +826

      FaTeK1945ru > BarStep 49 минут назад

      ...а кто такой мусаев???

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      Рейтинг: +25393

      vladimir-7 > FaTeK1945ru 14 минут назад

      ... сын Мустафы, наверно.

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