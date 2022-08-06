Мусаев назвал двух российских тренеров, способных успешно работать в Европе

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал, кто из его коллег, работающих в РПЛ, готов возглавить европейскую команду.
– Российских тренеров за рубежом практически нет. Вы, Черчесов, Адиев в сборной Казахстана, Чернышов в Индии, Черышев в Андорре. Почему так мало, если наша тренерская школа остается на высоком уровне?
– Трудно ответить. Возможно, у нас в России все хорошо, и почти все остаются работать здесь. Возможно, ограничивающим фактором является знание языков.
Согласен с вами, что по уровню ряд российских тренеров из РПЛ добились бы хороших результатов в Европе.
Пример – Саламыч, который успешно работал в Польше и Венгрии, дважды выигрывал чемпионат и Кубок.
– Назовите этих тренеров из РПЛ.
– Точно Семак и Карпин.
– Федотов?
– Возможно.