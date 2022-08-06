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    «Все будет компенсировано. Процесс движется». Сорокин – о выплатах УЕФА оргкомитету финала ЛЧ в Санкт-Петербурге

    Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию с компенсацией средств, потраченных на подготовку к матчу, который в итоге перенесли в Париж.

    «Процесс движется. Все очень близко к завершению. Все, что было вложено, будет компенсировано.

    Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Речь об этом никогда не шла – здесь у нас нет юридической позиции», – сказал Сорокин.

    • Финал ЛЧ планировалось провести на петербургской «Газпром Арене».
    • 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча в Париж.
    • Игра во французской столице запомнилась массовыми беспорядками возле стадиона.

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    Источник: ТАСС

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