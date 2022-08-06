«Все будет компенсировано. Процесс движется». Сорокин – о выплатах УЕФА оргкомитету финала ЛЧ в Санкт-Петербурге

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию с компенсацией средств, потраченных на подготовку к матчу, который в итоге перенесли в Париж.
«Процесс движется. Все очень близко к завершению. Все, что было вложено, будет компенсировано.
Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Речь об этом никогда не шла – здесь у нас нет юридической позиции», – сказал Сорокин.
- Финал ЛЧ планировалось провести на петербургской «Газпром Арене».
- 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча в Париж.
- Игра во французской столице запомнилась массовыми беспорядками возле стадиона.
Источник: ТАСС