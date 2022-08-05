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    Лапорта объяснил, почему «Барселона» отдала Левандовскому девятый номер

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал получение летним новичком команды Робертом Левандовским девятого игрового номера.

    Ранее «девятка» принадлежала голландскому нападающему Мемфису Депаю.

    «Это решение клуба. Оно связано с имиджевыми и рекламными интересами «Барсы». Мы приняли его с максимальным уважением к Депаю», – сказал Лапорта.

    • Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии».
    • Сумма трансфера – 45 миллионов евро.
    • С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +92

      Tempos 2 часа назад

      Ну там 11-й номер свободный для Депая, если останется..

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